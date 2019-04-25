  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Косаківський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Де має працювати Президент?

    • Леонід Косаківський

      колишній мер Києва

    • Розсилка
    Де має працювати Президент?

    Знову почали обговорювати питання місця роботи глави держави і президентської адміністрації

    Тема не нова. Вона виникла одразу після перших виборів Президента в 1991 році.

    Мало хто знає, що Кравчук хотів залишитися в приміщенні Верховної Ради, і для цього планував вигородити окремим блоком крило разом з кабінетом спікера, який він тоді займав. Навіть вже почали щось робити. Але проти цього категорично повстали Плющ і депутати, і його буквально виштовхали на Банкову, де на той час, після заборони КПУ, облаштувалися депутатські комісії.

    Будинок на Банковій, 11 нікому на словах не подобався. У нього дійсно була негарна аура. До війни розміщувався штаб КВО, у 1941-1943 р.р. — німецька окупаційна адміністрація — генеральний комісаріат, у повоєнний час — ЦК КПУ.

    Розмови про переїзд з нього ведуться ще з часів Ющенка. Але ними все й закінчувалося.

    Читайте також

    Треба вирішити це питання раз і назавжди.

    Ми йдемо в Європу. Так? Тож давайте поводитися в цьому питанні по-європейськи. Там, в інших цивілізованих країнах, президенти живуть, де працюють.

    І ніхто не гасає, паралізуючи рух та лякаючи людей, щодня з кортежами з передмість на роботу і назад з міста на дачу чи в свою садибу, або облаштовує на кошт платників податку офіс в приватному володінні, як Янукович в Межигір’ї.

    Та й резиденції — місця сталі. Ніхто не крутить носом — подобається чи ні.

    Скажімо, у президента США є офіційна резиденція Білий дім та заміська резиденція Кемп-Девід. Його обрали – він туди заїхав. Закінчився термін – звільнив. Потім заїхав новий... Усе чітко і ясно. Так само Даунінг стріт, 10 — резиденція британського прем’єра. Єлисейський палац — резиденція президента Французької республіки. Президентський палац Квірінале в Італії, резиденція німецького президента Беллвю, польського Бельведер тощо.

    Тому в цій справі треба навести лад і нам.

    Нормативним актом визначити місце офісу та проживання президента на час виконання ним цих обов’язків , може й заміської дачі — на вихідні.

    Колись хотіли використати для Президента Маріїнський палац, а президентську канцелярію розташувати в нинішньому будинку МОЗу, і до них приєднати приміщення колишньої Козловської лікарні внизу на Парковій дорозі. Але не склалося. Щоправда, охорона, напевно, схоче перекрити частину парку, що людям може не сподобатися.

    Треба шукати, порадившись з суспільством. Варіанти є.

    І поставити нарешті на цьому крапку, щоб кожен новообраний глава держави не сушив над цією надуманою проблемою голову, не витрачав час на облаштування, а одразу брався до роботи.

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Адміністрація Президента Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ