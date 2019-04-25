Де має працювати Президент?

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знову почали обговорювати питання місця роботи глави держави і президентської адміністрації

Тема не нова. Вона виникла одразу після перших виборів Президента в 1991 році.

Мало хто знає, що Кравчук хотів залишитися в приміщенні Верховної Ради, і для цього планував вигородити окремим блоком крило разом з кабінетом спікера, який він тоді займав. Навіть вже почали щось робити. Але проти цього категорично повстали Плющ і депутати, і його буквально виштовхали на Банкову, де на той час, після заборони КПУ, облаштувалися депутатські комісії.

Будинок на Банковій, 11 нікому на словах не подобався. У нього дійсно була негарна аура. До війни розміщувався штаб КВО, у 1941-1943 р.р. — німецька окупаційна адміністрація — генеральний комісаріат, у повоєнний час — ЦК КПУ.

Розмови про переїзд з нього ведуться ще з часів Ющенка. Але ними все й закінчувалося.

Треба вирішити це питання раз і назавжди.

Ми йдемо в Європу. Так? Тож давайте поводитися в цьому питанні по-європейськи. Там, в інших цивілізованих країнах, президенти живуть, де працюють.

І ніхто не гасає, паралізуючи рух та лякаючи людей, щодня з кортежами з передмість на роботу і назад з міста на дачу чи в свою садибу, або облаштовує на кошт платників податку офіс в приватному володінні, як Янукович в Межигір’ї.

Та й резиденції — місця сталі. Ніхто не крутить носом — подобається чи ні.

Скажімо, у президента США є офіційна резиденція Білий дім та заміська резиденція Кемп-Девід. Його обрали – він туди заїхав. Закінчився термін – звільнив. Потім заїхав новий... Усе чітко і ясно. Так само Даунінг стріт, 10 — резиденція британського прем’єра. Єлисейський палац — резиденція президента Французької республіки. Президентський палац Квірінале в Італії, резиденція німецького президента Беллвю, польського Бельведер тощо.

Тому в цій справі треба навести лад і нам.

Нормативним актом визначити місце офісу та проживання президента на час виконання ним цих обов’язків , може й заміської дачі — на вихідні.

Колись хотіли використати для Президента Маріїнський палац, а президентську канцелярію розташувати в нинішньому будинку МОЗу, і до них приєднати приміщення колишньої Козловської лікарні внизу на Парковій дорозі. Але не склалося. Щоправда, охорона, напевно, схоче перекрити частину парку, що людям може не сподобатися.

Треба шукати, порадившись з суспільством. Варіанти є.

І поставити нарешті на цьому крапку, щоб кожен новообраний глава держави не сушив над цією надуманою проблемою голову, не витрачав час на облаштування, а одразу брався до роботи.

Джерело: День

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