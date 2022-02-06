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    У Києві в метро побилися п’яні молодики (відео)

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    Порушників забрали правоохоронці - У Києві в метро побилися п’яні молодики (відео)

    Порушників забрали правоохоронці

    скріншот із відео

    Дебошири зчепилися прямо у вагоні

    У суботу, 5 лютого, в Києві нетверезі молоді люди побилися у метро. Про це стало відомо із Telegram-каналу «Київ оперативний».

    Інцидент стався на станції «Славутич».

    «У вагоні метро сталася бійка п'яних молодих людей, які чомусь вирішили, що метро – ринг. Деякі пасажири підземки злякалися і вимушено вийшли із вагона. Дебоширів потім забрала поліція», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео).

    Теги: Київ метро бійка поліція
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    У Києві в метро побилися п’яні молодики (відео)