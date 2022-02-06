У Києві в метро побилися п’яні молодики (відео)
Порушників забрали правоохоронці
скріншот із відео
Дебошири зчепилися прямо у вагоні
У суботу, 5 лютого, в Києві нетверезі молоді люди побилися у метро. Про це стало відомо із Telegram-каналу «Київ оперативний».
Інцидент стався на станції «Славутич».
«У вагоні метро сталася бійка п'яних молодих людей, які чомусь вирішили, що метро – ринг. Деякі пасажири підземки злякалися і вимушено вийшли із вагона. Дебоширів потім забрала поліція», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася бійка через неправильне паркування (відео).