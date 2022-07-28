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Дмитро Костюк журналіст, військовослужбовець

10 речей, які ви дізнаєтесь в армії

Вчора, 16:03 glavcom.ua
Побратими в армії стають справжньою сім'єю
фото: ЗСУ

Роздуми військовослужбовця

  1. Армія не така, як ви собі уявляли.
  2. Війна це не про автомати і тактичний одяг, а більше про лопати і три накати дерева на бліндаж.
  3. Багато ваших знайомих та друзів теж служать. Хтось з них загине.
  4. Рівень сюрреалізму в армії зашкалює. Одного разу ви втомитесь охрінівати і просто змиритесь з тим, що живете в якомусь скаженому мультику.
  5. В армії постійно треба вступати з кимось у взаємодію, хоча як така взаємодія відбувається рідко.
  6. У вас з’являться нові друзі. Хтось з них загине.
  7. Можливо, ви так і не побачите жодного м***ля за всю війну, проте побачите безліч «прильотів» від цих паскуд.
  8. В армії ведеться неймовірна кількість журналів, їх число постійно збільшується і з цим нічого не вдієш.
  9. Ви часто будете відчувати провину за те, що робите недостатньо.
  10. Ви будете пишатись тим, що носите форму і жодного разу не пожалкуєте, що вдягли її.
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Дмитро Костюк

10 речей, які ви дізнаєтесь в армії
10 речей, які ви дізнаєтесь в армії

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