10 речей, які ви дізнаєтесь в армії
Вчора, 16:03 glavcom.ua
Побратими в армії стають справжньою сім'єю
фото: ЗСУ
Роздуми військовослужбовця
- Армія не така, як ви собі уявляли.
- Війна це не про автомати і тактичний одяг, а більше про лопати і три накати дерева на бліндаж.
- Багато ваших знайомих та друзів теж служать. Хтось з них загине.
- Рівень сюрреалізму в армії зашкалює. Одного разу ви втомитесь охрінівати і просто змиритесь з тим, що живете в якомусь скаженому мультику.
- В армії постійно треба вступати з кимось у взаємодію, хоча як така взаємодія відбувається рідко.
- У вас з’являться нові друзі. Хтось з них загине.
- Можливо, ви так і не побачите жодного м***ля за всю війну, проте побачите безліч «прильотів» від цих паскуд.
- В армії ведеться неймовірна кількість журналів, їх число постійно збільшується і з цим нічого не вдієш.
- Ви часто будете відчувати провину за те, що робите недостатньо.
- Ви будете пишатись тим, що носите форму і жодного разу не пожалкуєте, що вдягли її.
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