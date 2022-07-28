10 речей, які ви дізнаєтесь в армії

Побратими в армії стають справжньою сім'єю фото: ЗСУ

Роздуми військовослужбовця

Армія не така, як ви собі уявляли. Війна це не про автомати і тактичний одяг, а більше про лопати і три накати дерева на бліндаж. Багато ваших знайомих та друзів теж служать. Хтось з них загине. Рівень сюрреалізму в армії зашкалює. Одного разу ви втомитесь охрінівати і просто змиритесь з тим, що живете в якомусь скаженому мультику. В армії постійно треба вступати з кимось у взаємодію, хоча як така взаємодія відбувається рідко. У вас з’являться нові друзі. Хтось з них загине. Можливо, ви так і не побачите жодного м***ля за всю війну, проте побачите безліч «прильотів» від цих паскуд. В армії ведеться неймовірна кількість журналів, їх число постійно збільшується і з цим нічого не вдієш. Ви часто будете відчувати провину за те, що робите недостатньо. Ви будете пишатись тим, що носите форму і жодного разу не пожалкуєте, що вдягли її.

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