ЗСУ ліквідували ще 160 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували 160 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 230 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 40230 (+160) осіб ліквідовано;

танків – 1742 (+4) од;

бойових броньованих машин – 3979 (+8) од;

артилерійських систем – 894 (+11) од;

РСЗВ – 258 (+0) од;

засоби ППО – 117 (+0) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7) од;

спеціальна техніка / special equipment – 75 (+0).

Втрати ворога станом на 28 липня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.