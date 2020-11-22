Українське освітнє середовище має готуватися до нових викликів

У світі почалася революція в системі освіти і навчання

Навички майбутнього та освіта сьогодні.

На глобальний ринок праці, як і на освітні підходи, очікують значні зміни. Нещодавно Давоський економічний форум опублікував цікаве дослідження «Майбутнє робочих місць», де оприлюднив карту робочих місць із прицілом на 2025 рік, а також уміння та навички, необхідні для успішної кар'єри в нових умовах.

У цьому звіті автори намагалися спрогнозувати зміни, на які очікують на ринку праці керівники глобальних компаній. Водночас у своєму прогнозі автори також намагалися висвітлити вплив на майбутнє праці спровокованих пандемією 2020 року проблем у контексті ширшої історії економічних циклів. І спрогнозувати вплив упровадження нових технологій, нових спеціальностей і необхідних навичок протягом наступних п'яти років для успішної кар'єри.

Найзатребуванішими роботодавцями навичками будуть:

аналітичне мислення та інноваційність;

активне навчання і навчальні стратегії;

комплексне розв'язання проблем;

критичне мислення й аналіз;

креативність, оригінальність та ініціативність;

лідерство і соціальний вплив.

Згідно зі звітом, окрім нинішнього негативного впливу пандемії та локдаунів, робочі місця зникатимуть через впровадження компаніями технологій і трансформацію робочих процесів. До 2025 року час, витрачений на поточні завдання в компаніях, навпіл розділять між собою люди і машини. Усього у 2025 році може бути втрачено понад 85 млн робочих місць. Автори звіту обнадіюють, що створять нові робочі місця, які будуть адаптованішими до нового поділу праці між людьми, роботами й алгоритмами.

Цілком очевидно, що ці нові робочі місця вимагатимуть зовсім інших знань, навичок і вмінь. І тут свою роль має відіграти освітня сфера. Люди, які втратили роботу, але прагнуть освоїти нову затребувану професію, потребуватимуть швидкого перенавчання.

На прикладі українського сільського господарства ми бачимо, як упровадження нових технологій протягом останніх років і використання новітньої техніки сприяють підвищенню його ефективності, але знижують потребу в людській праці. Цього року окремі аграрні компанії навіть випробовували використання безпілотних комбайнів для збирання врожаю. Нині дрони, спеціальні вимірювальні прилади, дистанційне зондування з космосу і цифровізація процесів можуть забезпечити господарство точною інформацією в реальному часі про стан ґрунту, забезпечення вологою, стан посівів тощо. На цьому самому прикладі ми бачимо, як знижується потреба окремих професій в аграрній сфері, але водночас зростає потреба в людях, які здатні управляти новою технікою та обслуговувати її, використовувати нові пристрої та технології.

Автори звіту зазначають, що проведене ними опитування роботодавців свідчить, що майже половина (40%) працівників до 2025 року матиме потребу в шестимісячному навчанні для здобуття нових знань і навичок. Цілком очевидно, що в умовах рецесії через пандемію і скорочення робочих місць у зв'язку з технологічною модернізацією бізнесу більшу можливість знайти роботу матимуть люди з кращою освітою, які здатні за короткий термін освоїти нові технології і навички.

Система освіти має готуватися до нових запитів суспільства. За наведеними авторами звіту даними, які вони отримали із соціальних мереж, таких як LinkedIn і освітня онлайн-платформа Coursera, відбулося чотириразове зростання інтересу осіб до можливостей онлайн-навчання за власною ініціативою, п'ятиразове зростання інтересу роботодавців до онлайн-навчання для своїх працівників і дев'ятиразове зростання кількості залучених в онлайн-навчання людей через урядові програми.

Нещодавно інтернет-гігант Google оголосив, що більше не вимагатиме для працевлаштування на деякі позиції в компанії наявності формальної освіти бакалавра (хоча наявність такої враховуватимуть), натомість досить буде закінчити шестимісячну сертифікатну програму Google. Інші технологічні гіганти теж почали практикувати таку політику.

Революція в системі освіти і навчання почалася, й українське освітнє середовище та інститути мають готуватися до нових викликів, зміни парадигми освітніх програм, а також бути готовими самим змінюватися і бути відкритими до нового. Освітня галузь має бути готова запропонувати державі і ринку праці короткострокові програми і курси, які дали б змогу здобути іншу спеціальність, набути нових навичок та вмінь тим людям, працівникам, які прагнуть опанувати нове, щоб відповідати швидкоплинним змінам на глобальному рівні. Про можливу трансформацію вищої освіти як такої спробуємо розібратися в наступній колонці.

Джерело: Гордон

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.