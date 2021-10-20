Школи можуть не відкрити через відсутність опалення

Освіта в заручниках коронавірусу та високих цін на газ

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Учебный процесс под угрозой срыва.

Уже несколько месяцев цены на газ и другие энергоносители в Европе бьют рекорды. Казалось бы, у власти было достаточно времени, чтобы подумать и составить план антикризисных мероприятий на случай дефицита газа и угля на украинских электростанциях и теплоцентрали. Вместо этого органы местного самоуправления и руководители образовательных учреждений с наступлением холодов бьют во все колокола из-за невозможности начать отопительный сезон в коммунальных учреждениях, в частности в учебных заведениях, из-за слишком высокой цены газа, которая иногда достигает на рынке и 30–40 грн за 1 м³. Такая ситуация ставит не просто под угрозу образовательный процесс, а создает предпосылки для полного срыва учебного процесса по всей Украине.

Буквально еще две недели назад власть нас уверяла, что Украина готова к отопительному сезону. Однако приближение холодов показало, что слова и обещания неоправданные, а власть все это время надеялась на «авось».

Чтобы не быть голословной, приведу несколько примеров ситуаций в регионах. Так, на прошлой неделе в Закарпатской области состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая констатировала возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021–2022 годов. Поставщики отказываются поставлять газ, поскольку цена газа на рынке значительно выше, чем та, по которой они заключали договоры.

Похожая ситуация и в Хмельницкой области, глава которой заявил, что в регионе, как и во всей стране, ситуация довольно критическая, поскольку почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры на поставку газа, которые были заключены в начале года, из-за существенного роста его стоимости. И это ставит под угрозу старт отопительного сезона. Такая же критическая ситуация и во многих других регионах Украины.

В Ивано-Франковске в школах не стартовал отопительный сезон, потому что у города и в образовательных учреждениях нет дополнительных средств, чтобы оплачивать возросшую цену на газ. В Новомосковске Днепропетровской области из-за отсутствия отопления в школах городская власть отправит учеников на двухнедельные каникулы. А в Херсоне решили начать двухнедельные каникулы уже с 18 октября этого года.

Как видим, приостановление образовательного процесса, карантин и дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и роста заболеваемости среди украинцев – не единственная проблема для образовательного процесса. И если карантин и ограничения могли бы отменить со спадом волны заболеваемости, то отсутствие отопления может отправить учеников и учителей, студентов и преподавателей домой надолго. Потому что в Украине не хватает газа, а покупать газ почти в четыре раза дороже на рынке (если нам вообще захочет кто-то его продавать) нет средств ни у учебных заведений, ни у местных бюджетов. Нет таких средств и в бюджете страны.

Образовательный процесс в Украине при такой ситуации может быть полностью сорван. И восстановится полноценно только с наступлением теплой погоды весной. С таким подходом власти к планированию и принятию антикризисных мер коллапс может ожидать почти все сферы жизни в Украине.

Джерело: Гордон

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