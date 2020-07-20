Чи буде навчання восени?

Інна Костиря Доктор політичних наук, професор

Інна Костиря

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освіта під час пандемії Covid-19

В Україні досі немає розуміння, чи з початком осені університети відчинять свої двері. Хоча, справедливості заради, так само невідомо, як розпочнеться осінній семестр і як проходитиме навчання протягом 2020-2021 рр. і у наших західних колег.

Досвід дистанційного онлайн-навчання у весняному семестрі, коли були запроваджені жорсткі карантини в більшості країн, не є однозначним. Зокрема, результати окремих досліджень доводять, що загалом забезпечувати залученість студентів в онлайн-заняття, незалежно від контенту та предмету, було важче. Студенти значно менш ефективно вчаться під час онлайн-занять, аніж під час традиційного навчання. Втім, є і позитивні випадки, коли зі студентами тісно працює куратор чи ментор, які допомагають з технологіями та фокусують увагу. Це так зване «змішане» навчання, після якого студенти показують кращі результати, ніж сто відсоткове онлайн-навчання. Враховуючи те, що в Україні забезпечення дистанційного навчання під час карантину було повністю перекладено на університети та плечі викладачів, кожен заклад на свій страх і ризик випробовував власні моделі. Інколи це було більш-менш ефективно, інколи – ні.

На Заході частина університетів уже оголосила, що повернуть студентів до своїх студмістечок уже цієї осені, але більшість курсів, напевно, будуть продовжувати виклададання онлайн. Колега з американського університету поділився планами його університету – змішане навчання (вибір для викладача викладати онлайн чи в студентському містечку), менша кількість студентів в аудиторіях (2 м дистанції і масковий режим), особливі умови роботи їдалень та бібліотек.

Дослідження, які були проведені серед студентів американських університетів під час карантину показали, що ¾ cтудентів були невдоволені досвідом онлайн-навчання.

Цілком закономірне запитання, яке задають вони - чи вартує 30 тис. доларів за семестр така форма навчання? Сьогодні частина невдоволених подають позови про повернення сплачених за навчання коштів.

Найцікавіше було б провести таке само дослідження і в Україні, щоб дізнатися, як українські студенти ставляться до онлайн-навчання, і чи хочуть вони (особливо, першокурсники) восени вчитися дистанційно?

Викладачка американського університету, яка є мамою студентки, в матеріалі для New York Times зазначає, що її дочка показує кращі успіхи в навчанні, коли напряму спілкується зі своїми викладачами та співкурсниками. При цьому додає, що як викладач, добре розуміє, наскільки важко забезпечити таку ж якість навчання, коли воно відбувається дистанційно.

Тим часом, українські студенти та абітурієнти, які навчаються або вступили в американські вузи, мали ще одну проблему. В ЗМІ поширювалась інформація, що у випадку, коли їхні вузи восени запровадять дистанційне навчання, їм потрібно буде покинути США. Однак кілька днів тому два провідні університети США Harvard та MIT подали позов до суду проти Адміністрації Білого Дому за бажання вислати іноземних студентів із США. І від ідеї «депортації» відмовилися.

Разом з тим, українці, які прагнули вступити в європейські університети, теж мали додаткові проблеми. Через карантин змістилися терміни здачі ЗНО, а, значить, частина абітурієнтів просто не встигли вчасно подати свої документи та оформити студентські візи. Досі Україна належить до «червоного списку» країн, громадянам яких заборонено в’їзд до країн ЄС. Отже, поїздки на складання іспитів теж ускладнено.

Але повернімося до України. Якщо про навчання в школах уряд і міністерства ще щось говорять, то про вищу школу – повна тиша.

В Україні окремі університети самостійно планують запровадити змішане навчання змінами, коли одна частина студентів вчиться в аудиторіях, інша – онлайн, а потім вони міняються місцями. Такий механізм дозволить відновити бодай якесь «традиційне навчання», а з іншої сторони - не надто збільшуватиме навантаження на викладача.

Як поведуть себе інші – невідомо. Хоча автономія університетів дозволяє брати процес навчання в свої руки і самостійно готуватися до початку навчального року.

Автор - доктор політичних наук, професор

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