ЗМІ повідомили, хто намагався зірвати зустріч Епіфанія з держсекретарем США

Сьогодні у Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм

За даними джерел, голова Офісу президента хотів заблокувати сьогоднішню зустріч настоятеля ПЦУ з головою Держдепу

Очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак намагався заблокувати сьогоднішню зустріч настоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє видання Релігійна правда з посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.

Видання нагадало, що Єрмак має бізнес-партнера з Росії, який володіє банком, де основний акціонер – член партії «Єдина Росія». А у раді директорів фінустанови був однокурсник президента РФ Володимира Путіна.

У 2001 році в Україні зареєстрували компанію «Медійна група європейського партнерства», яка займалася виробництвом фільмів. Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич. Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна», що займається комерційним консультуванням, та ТОВ «М.Є.П».

У серпні минулого року журналіст Юрій Бутусов звинуватив Єрмака у зриві операції щодо затримання «вагнерівців» – бойовиків, які збивали українські військові літаки та MH17. Однак чиновник заперечує звинувачення.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.