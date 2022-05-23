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    Азіатське турне Байдена: короткі висновки

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

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    Турне було важливим для того, щоб переконати американських виборців, що азіатський напрямок Байдена є стратегічно правильним - Азіатське турне Байдена: короткі висновки
    Турне було важливим для того, щоб переконати американських виборців, що азіатський напрямок Байдена є стратегічно правильним
    фото з відкритих джерел

    З багатьох питань у Вашингтона поки що немає повноцінних відповідей

    Мовою оригіналу

    На мой взгляд, поездка президента США в Южную Корею и Японию была нужна Байдену для пяти вещей:

    Первое

    Убедить союзников, что Китай – это враг №1 на многие годы вперёд, а война в Украине эту ситуацию не меняют. То, что Байден подписал закон о выделении $ 40 млрд на потребности, связанные с Украиной, именно во время поездки, должно было как бы сказать: как и Украину, США будут защищать своих партнеров. Вот, убедитесь в этом.

    Второе

    Убедить союзников в Азии, что «трамповский» глобальный уход США во внутренние дела и уменьшение их вовлечённости в региональные процессы (что продолжил делать Байден) не коснётся Азиатско-Тихоокеанского региона, даже наоборот: Штаты всё ещё привержены развороту в Азию. Отсюда и посыл про готовность военным путем защищать Тайвань, который, правда, потом Белый Дом оперативно скорректировал, сказав, что Байден не имел в виду то, что сказал.

    Третье

    Предложить наконец-то РЕАЛЬНУЮ альтернативу китайским проектам и инвестициям, в том числе на региональном уровне. Для этого была запущена Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа (IPEF), объединяющая 13 стран. Это должно было стать противовесом прошлогодней региональной зоне свободной торговли (RCEP), запущенной с благословения Поднебесной.

    Однако участники IPEF не получили самого желанного, на что многие надеялись: снижения тарифов и облегчённого доступа к рынкам, в том числе на американский. Здесь Байден пока не спешит разворачивать на 180 градусов торговую политику Трампа.

    А, ну ещё туда не взяли Тайвань.

    Четвертое

    Выборы в Конгресс. Естественно, куда ж без этого. Турне было важным для того, чтобы убедить американских избирателей, что азиатское направление Байдена стратегически правильное, более эффективное, чем у Трампа. По этой причине Байден ездил по заводам крупных азиатских корпораций, которые все обещали ему пооткрывать в США заводы и трудоустроить тысячи американцев.

    Пятое

    Форсировать процесс цементирования некоего регионального порядка, который усилил бы сотрудничество США с азиатскими союзниками. Что-то типа построения некоего «а-ля НАТО» в этом сложном регионе, хотя бы с Южной Кореей и Японией. С этим я связываю очень понравившееся японцам чисто пиар-заявление о том, что если бы Совбез ООН расширился, Штаты бы обязательно подтянули бы туда Японию.

    Визит был важен, чтобы не терять инициативу и хватку, особенно после не самых удачных для Штатов выборов на Филиппинах, коллапса консерваторов на выборах в Австралии и смены власти в Южной Корее.

    Не могу сказать, что визит Байдена привёл к какому-то прорыву

    Всё по прежнему сложно. А по многим вопросам у Вашингтона пока полноценных ответов нет, включая вопрос Северной Кореи, который очевидно обострится с приходом к власти консервативной администрации нового президента Юн Сок Ёля.

    Однако это впервые за долгое время, когда Вашингтон пытается создать реальные альтернативы региональным проектам Китая и повторить то, что не удалось Трампу на Ближнем Востоке – создание крепкой автономной региональной коалиции, которая будет блюсти американские интересы, не вовлекая Штаты напрямую.

    Джерело: блог Іллі Куси

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    Теги: США Південна Корея Японія ООН війна Китай Україна Азія #stoprussia
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    Азіатське турне Байдена: короткі висновки