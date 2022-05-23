Легалізація вогнепальної зброї: війна змінила настрої українців

У опитуванні взяли участь 1000 українців віком від 18 років

Серед «прихильників» – мешканці центру України, молодь та, переважно, чоловіки

В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні, йдеться в дослідженні групи «Рейтинг». Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

Цю ініціативу підтримують 58% респондентів, серед «прихильників» – мешканці центру України, молодь та, переважно, чоловіки. Натомість 39% не підтримують ініціативу.

Серед видів зброї надають перевагу пістолетам (57%) і автоматам (48%). Рушницю хотіли би мати 18% респондентів.

45% опитаних вважають, що можливість вільно купити вогнепальну зброю збільшить особисту свободу громадян, а навпаки вважають 40%. Водночас 58% людей, що взяли участь в опитуванні, побоюються, що це призведе до збільшення злочинності.

У опитуванні взяли участь 1000 українців віком від 18 років.

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