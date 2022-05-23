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    Легалізація вогнепальної зброї: війна змінила настрої українців

    У опитуванні взяли участь 1000 українців віком від 18 років - Легалізація вогнепальної зброї: війна змінила настрої українців
    У опитуванні взяли участь 1000 українців віком від 18 років
    фото з відкритих джерел

    Серед «прихильників» – мешканці центру України, молодь та, переважно, чоловіки

    В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні, йдеться в дослідженні групи «Рейтинг». Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

    Цю ініціативу підтримують 58% респондентів, серед «прихильників» – мешканці центру України, молодь та, переважно, чоловіки. Натомість 39% не підтримують ініціативу.

    Серед видів зброї надають перевагу пістолетам (57%) і автоматам (48%). Рушницю хотіли би мати 18% респондентів.

    45% опитаних вважають, що можливість вільно купити вогнепальну зброю збільшить особисту свободу громадян, а навпаки вважають 40%. Водночас 58% людей, що взяли участь в опитуванні, побоюються, що це призведе до збільшення злочинності.

    У опитуванні взяли участь 1000 українців віком від 18 років.

    Нагадаємо, Банкова озвучила, яка зброя потрібна Україні.

    Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо.До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.
    Теги: росія окупанти зброя війна рейтинг Україна окупація #stoprussia
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    Легалізація вогнепальної зброї: війна змінила настрої українців