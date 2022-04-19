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    Думки вголос

    Європа ще не скоро зможе відмовитись від російських нафти та газу

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

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    США не спроможне самотужки вирішити проблеми з енергоносіями для ЄС - Європа ще не скоро зможе відмовитись від російських нафти та газу
    США не спроможне самотужки вирішити проблеми з енергоносіями для ЄС
    фото з відкритих джерел

    У світі триває гра навколо того, хто ж замінить РФ на нафтогазовому ринку

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    Итак, посчитаем, что там у нас на нефтяном фронте. Какие страны могут заменить российскую нефть и как близко они к этому подошли?

    Быстрый взгляд на общую ситуацию показывает, что главная проблема – в договороспособности США и отношениях Вашингтона с этими государствами, а также на состояние инфраструктуры и наличие возможностей.

    Мягко выражаясь, всё сложно, и без непопулярных для Байдена политических торгов не обойтись

    Иран, который прочат на главного выгодоприобретателя передела нефтегазового рынка за счет РФ, все ещё под санкциями, а переговоры о «ядерной программе» застопорились из-за неготовности администрации Байдена идти на уступки и снимать санкции, опасаясь острой политической реакции в Вашингтоне в преддверии выборов в ноябре.

    Саудовская Аравия и ОАЭ пока что не демонстрируют желания рвать связи с РФ, отказываться от формата ОПЕК+, увеличивать добычу и заливать нефтью европейский рынок. Высокие цены им выгодны, а исполнять волю США нынешние руководители аравийских монархий не спешат просто так, особенно учитывая, что отношения у них с Байденом натянутые.

    В Ливии, которая тоже может поиграть в нефтяные игры вокруг РФ, до сих пор не решён вопрос двоевластия, без которого принятие решений невозможно.

    Вчера южные и восточные ливийские племена, лояльные восточно-ливийскому правительству Фатхи Башаги (которого поддерживают ОАЭ, Саудия, Египет, Россия и Турция) заблокировали работу нефтяных месторождений и терминалов на побережье. Они требуют отставки проамериканского премьер-министра в Триполи Абдель-Хамида Дбейбы и руководства национальной нефтяной компании, которое его поддерживает.

    В случае прихода первых к власти в Триполи, роль США в нефтяных решениях в Ливии будет уменьшена, а для увеличения добычи необходимы будут огромные капиталовложения

    Венесуэла и Колумбия – две страны, которые претендуют на то, чтобы заменить те 3% российской тяжелой нефти, от которой отказались Штаты в марте.

    Заменить рос нефть в Европе они вряд ли смогут.

    К тому же, с обоими странами у Байдена сложные взаимоотношения.

    С газом всё ещё сложнее, так как уровень зависимости европейских стран от него гораздо выше, что требует ещё больше денег и мощностей

    Поэтому, я думаю, энергетические санкции в Европе, скорее всего, будут оформлены точечно и ситуативно. Страны, которые захотят отказаться от российских энергоносителей и смогут себе это позволить, это сделают.

    Остальные пообещают сделать это в перспективе нескольких лет, как уже заявил об этом канцлер Австрии.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: нафта росія окупанти США газ санкції війна ОПЕК Україна окупація #stoprussia
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    Європа ще не скоро зможе відмовитись від російських нафти та газу