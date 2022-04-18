Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Україні

Відбулося падіння майже на цілий процентний пункт, до 3,2%

Ситуація погіршується через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії

Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на цілий процентний пункт, до 3,2% з 4,1%. Як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, в прогнозі враховуються наслідки російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Малпасс повідомив журналістам на телефонній конференції, що Світовий банк відреагував на додатковий економічний стрес, викликаний війною, запропонувавши на 15 місяців новий цільовий показник кризового фінансування в розмірі $170 млрд із метою виділити приблизно $50 млрд цього фінансування протягом трьох місяців.

Малпасс сказав, що найбільшим компонентом зниження прогнозу зростання банку було скорочення на 4,1% в регіоні Європи і Центральної Азії, включно з Україною, Росією і сусідніми країнами.

За словами Малпасса, прогнози також знижуються для країн з розвиненою економікою і багатьох країн, що розвиваються через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії, викликаних перебоями в поставках, пов'язаними з війною.

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував, що українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року.

Тим часом ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%.

До слова, Світовий банк готує Україні допомогу на $1,5 млрд.

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