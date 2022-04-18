  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Україні

    Відбулося падіння майже на цілий процентний пункт, до 3,2% - Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Україні
    Відбулося падіння майже на цілий процентний пункт, до 3,2%
    фото з відкритих джерел

    Ситуація погіршується через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії

    Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на цілий процентний пункт, до 3,2% з 4,1%. Як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, в прогнозі враховуються наслідки російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

    Малпасс повідомив журналістам на телефонній конференції, що Світовий банк відреагував на додатковий економічний стрес, викликаний війною, запропонувавши на 15 місяців новий цільовий показник кризового фінансування в розмірі $170 млрд із метою виділити приблизно $50 млрд цього фінансування протягом трьох місяців.

    Малпасс сказав, що найбільшим компонентом зниження прогнозу зростання банку було скорочення на 4,1% в регіоні Європи і Центральної Азії, включно з Україною, Росією і сусідніми країнами.

    За словами Малпасса, прогнози також знижуються для країн з розвиненою економікою і багатьох країн, що розвиваються через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії, викликаних перебоями в поставках, пов'язаними з війною.

    Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував, що українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року.

    Тим часом ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%.

    До слова, Світовий банк готує Україні допомогу на $1,5 млрд.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти банк війна Світовий банк продукти фінансування Україна президент харчування окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Україні