США не поспішатимуть з визнанням уряду «Талібану»

У Білому домі озвучили умови визнання влади талібів

Визнання США уряду радикального руху «Талібан» в Афганістані залежить від декількох умов, таких як безпечна евакуація іноземних громадян, доставка гуманітарної допомоги в країну і дотримання прав людини щодо ставлення до жінок.

Про це в ході брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Один з журналістів нагадав, що президент США Джо Байден сказав, що до визнання Штатами уряду «Талібану» належить пройти «довгий шлях». У відповідь прессекретарка дала зрозуміти, що адміністрація глави держави не поспішатиме з визнанням нової влади Афганістану.

«Так, президент сказав, що у визнанні немає ніякого поспіху. Все дійсно залежатиме від того, які кроки зробить «Талібан». Весь світ, включно зі Штатами, спостерігатиме, чи дозволять вони американським громадянам і громадянам інших країн покинути країну, чи дозволять вони людям, які хочуть покинути країну, зробити це, чи дозволять вони доставити гуманітарну допомогу, як вони звертатимуться до жінок і дівчаток по всій країні», – сказала Псакі.

Вона уточнила, що в неї немає даних про конкретні терміни визнання влади «Талібану» в Афганістані.

Нагадаємо, 7 вересня офіційний представник «Талібану» Забіхулла Муджахід оголосив новий склад уряду Афганістану. Його, всупереч чуткам, очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а не один із засновників радикального руху Абдул Гані Барадар.