В італійському підручнику знайшли спотворену інформацію про Україну

Італійський підручник зарахував Україну до російських регіонах

Посольство України в Італії звернулося до міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців і видавництва підручника з проханням виправити текст у італійському шкільному підручнику з географії, який містить спотворену інформацію про Україну. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

«В італійському підручнику з географії Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи уважні читачі виявили спотворену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави», – йдеться в дописі українського диппредставництва.

Посольство також доклало фотографії підручника.

У своєму зверненні посольство закликало виправити зазначену статтю і запропонувало надати авторам навчальних посібників правдиву інформацію про події в Україні.

Також посольство закликало всіх небайдужих співвітчизників повідомляти в разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу [email protected], зазначивши в темі «Фейкова інформація» та прикріпивши необхідні додатки.

До слова, телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Щоправда, пізніше відео прибрали з публічного доступу.