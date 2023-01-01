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Кирило Сазонов Політичний оглядач

Як у Горлівці проводили факельну ходу на честь Бандери

glavcom.ua
Всіх українців зі святом!

Націоналісти не боялися, що на них можуть напасти комуністи

На честь Дня Народження Степана Бандери (саме сьогодні 1 січня) розповім вам стару цікаву історію.

Ще до війни зараз покійний лідер ВО «Свобода» у місті Горлівка Донецької області Ігор Славгородський подавав у міськраду заявку на проведення зранку факельної ходи. Саме на честь Бандери.

Міська влада м’яко відмовляла. Мол, формально можна, але не треба нагнітати. Це Горлівка, Донбас, багато комуністів – ну нащо нам це?

Ігор посміхався, йшов собі… і 1 січня таки проводив ходу.

Ми були знайомі недавно і я узнав цю історію саме у час між відмовою та ходою. Кажу, Ігор, а не лячно? Ну, факели, портрети Бандери у Горлівці… коммуняки можуть напасти.

Ігор вголос розреготався. Каже, Кирило, це ранок 1 січня! Жоден комуніст встати з ліжка з похмілля буде не в змозі. Про який напад ти кажеш?

Ось така Історія. Ігор залишив нас вже у 2015 році в Песках. Світла пам'ять. Всіх українців зі святом!
 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас історія Свобода Горлівка націоналісти Степан Бандера

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