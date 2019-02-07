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    Думки вголос

    Монетизація субсидій - правильне та своєчасне рішення

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Монетизація субсидій - правильне та своєчасне рішення

    Ще один крок в сторону від УРСР

    Мовою оригіналу

    Монетизация субсидий (и вообще всех льгот) - очень правильное решение. Я всегда поддерживал идею, что если есть ресурс для помощи какой-то категории граждан, то его нужно выплачивать деньгами. И это просто, понятно и честно. А разного рода льготы, которыми у нас перед каждыми выборами власть щедро забрасывала всех, до кого дотянется - либо обман, либо доброта за чужой счет. После вчерашнего заседания Кабмина можем констатировать - в марте начнет действовать еще одна модель монетизации субсидий. То есть первая работает с января, она предусматривает рассчет деньгами с получателями субсидий по итогам отопительного сезона через Ощадбанк за сэкономленное. Новая альтернативная модель - выплаты живых денег через тот же Ощадбанк непосредственно получателям субсидий для оплаты коммунальных услуг.

    Обе модели решают главную задачу - стимулирование живыми деньгами экономии и энергосбережения. То есть никто снижать тарифы одновременно для пенсионера и богатого человека в доме на 500 квадратов не собирается. Уравниловку оставим в умирающем совке. Богатый хочет сэкономить? Не вопрос, только не за наш счет. Утепляй свой дворец. Пенсионер получает субсидию и смог сэкономить? Отлично - получи деньги и трать на свое усмотрение. Так что мотив экономить есть у всех. Все, кто обратился за субсидиями до 31 декабря уже в марте получат деньги для оплаты февральских квитанций. И так каждый месяц. Тем, кто оформил субсидию давно, тоже переведут через Ощадбанк. Пенсионерам выплатят вместе с пенсией. Все сэкономленное люди оставят себе.

    Фактически до конца весны будут действовать две модели монетизации. По итогам будет принято решение, какая из них эффективнее и что нужно доработать. И это хорошо (по моему убеждению противника льгот и сторонника поддержки честными деньгами), что мы выбираем между двумя честными моделями монетизации. А голоса сторонников всего «льготного», «социального», «халявного» и «бесплатного» слышны все хуже. Чем дальше Украина уходит от УССР, тем хуже их слышно. И это нормальный процесс.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ощадбанк субсидія пільга
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