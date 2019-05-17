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    Думки вголос

    Сьогоднішні події у Раді: продовження таємних передвиборчих домовленостей?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Сьогоднішні події у Раді: продовження таємних передвиборчих домовленостей?

    Коротко про те, навіщо «Народний фронт» виходить з коаліції

    Мовою оригіналу

    1) Это продолжение совместного предвыборного «договорняка» Порошенко, Коломойского, «Народного фронта» и других олигархов. Один из элементов - все работаю на победу Зеленского, но взамен никто не распускает Раду

    2) Никакой новой коалиции в Раде не будет, но через 30 дней Зеленский не имеет право ее распустить, поскольку наступают последние полгода работы парламента

    3) Зеленский сможет рассказывать басни о том, что он хотел Раду распустит, но не получилось

    4) БПП и «Народный фронт» остаются в Раде и продолжают спокойно готовиться себе к выборам

    5) Гройсман остается главой Кабмина, а все министры «Народного фронта» - на своих местах (включая -Авакова)

    6) Зеленский и его пиар-машина будут внушать украинцам необходимость максимальной фракции «Слуги народа», поскольку, мол, этот парламент не дает президенту работать. И люди должны в это поверить

    7) Любые кадровые вопросы в Раде и законы будут проходить в рамках «договороняков», заключенных перед победой Зеленского - единого кандидата от Порошенко, олигархов и «Народного фронта».

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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