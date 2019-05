У Каліфорнії винищувач F-16 впав на будівлю

Стан пілота поки не відомий, як і обставини інциденту та події, що передували падінню літака

У США у місті Ріверсайд штату Каліфорнія бойовий винищувач ВПС США F-16 впав на дах будівлі, але пілот встиг катапультуватися. Про це повідомляє The Los Angeles Times.

«Винищувач F-16 повертався на військово-повітряну базу March, коли стався інцидент», - повідомляє видання і додає, що пілот встиг катапультуватися, а даних про потерпілих немає.

DEVELOPING: F-16 crashes into building near runway at March Reserve Air Force Base in Riverside County, California. Officials say the pilot ejected and is okay. No other injuries reported. https://t.co/oIz3Kq6TaI pic.twitter.com/AwBCztZyDR