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    У світі

    У Каліфорнії винищувач F-16 впав на будівлю

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    Внаслідок падіння літака почалася пожежа, але вона &laquo;не була великою&raquo;. - У Каліфорнії винищувач F-16 впав на будівлю
    Внаслідок падіння літака почалася пожежа, але вона «не була великою».

    Стан пілота поки не відомий, як і обставини інциденту та події, що передували падінню літака

    У США у місті Ріверсайд штату Каліфорнія бойовий винищувач ВПС США F-16 впав на дах будівлі, але пілот встиг катапультуватися. Про це повідомляє The Los Angeles Times.

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    «Винищувач F-16 повертався на військово-повітряну базу March, коли стався інцидент», - повідомляє видання і додає, що пілот встиг катапультуватися, а даних про потерпілих немає.

    Los Angeles Times цитують слова заступника голови пожежної частини військово-повітряної бази March Тімоті Холлідея, який повідомив, що внаслідок падіння літака почалася пожежа, але вона «не була великою».

    Стан пілота поки не відомий, як і обставини інциденту та події, що передували падінню літака.

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