У Каліфорнії винищувач F-16 впав на будівлю



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Внаслідок падіння літака почалася пожежа, але вона «не була великою».

Стан пілота поки не відомий, як і обставини інциденту та події, що передували падінню літака

У США у місті Ріверсайд штату Каліфорнія бойовий винищувач ВПС США F-16 впав на дах будівлі, але пілот встиг катапультуватися. Про це повідомляє The Los Angeles Times.

«Винищувач F-16 повертався на військово-повітряну базу March, коли стався інцидент», - повідомляє видання і додає, що пілот встиг катапультуватися, а даних про потерпілих немає.

DEVELOPING: F-16 crashes into building near runway at March Reserve Air Force Base in Riverside County, California. Officials say the pilot ejected and is okay. No other injuries reported. https://t.co/oIz3Kq6TaI pic.twitter.com/AwBCztZyDR — ABC News (@ABC) 16 мая 2019 г.

Los Angeles Times цитують слова заступника голови пожежної частини військово-повітряної бази March Тімоті Холлідея, який повідомив, що внаслідок падіння літака почалася пожежа, але вона «не була великою».

Стан пілота поки не відомий, як і обставини інциденту та події, що передували падінню літака.