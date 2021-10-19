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    Думки вголос

    Звернення до Федерації кіберспорту України. Росіяни вбивають нас не в Доті, а в реальності

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Дорога Федераціє кіберспорту України. Не втрачайте обличчя - Звернення до Федерації кіберспорту України. Росіяни вбивають нас не в Доті, а в реальності
    Дорога Федераціє кіберспорту України. Не втрачайте обличчя

    Спорт поза політикою – красиве і абсолютно помилкове гасло

    Мовою оригіналу

    Дорогие друзья. Я с большим уважением отношусь к украинским кибер-спортсменам. Хотя не упускаю случая подколоть вас, когда тягаю в зале штангу или молочу по боксерскому мешку :)))

    Без обид – у нас это любимая шутка после тренировки доползти до раздевалки и сказать – это вам не кибер-спорт Но в общем я вами восхищаюсь и горжусь. Молодцы. Украинские команды в кибер-спорте очень крутые. Мировой уровень, без вопросов. Восхищаюсь и горжусь.

    Но тут, мне кажется, вы очень серьезно ошиблись. Спорт вне политики – красивый и совершенно ложный лозунг. Они и их друзья-родственники-соседи убивают наших защитников. Они бы всех нас убили или загнали в подвал, если бы не ВСУ. Спорт и политика срослись. Это не братья, не странные друзья – это враги.

    Увы, но тут приходится мерять оптом, а не сортировать сорта де*ьма. Они нас убивают. Не в Доте, не в Квейке, не в Старкрафте (не знаю, играют еще в это или на нас закончилось?) – в реальности. Поздравлять врага... не хочу писать матом, самурай бы сказал – это потерять лицо.

    Дорогая федерация киберспорта моей страны. Не теряйте лицо. У вас большое будущее, очень важно сохранять лицо чистым. И целым, кстати, тоже важно

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: спорт кіберспорт спорт поза політикою
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    Звернення до Федерації кіберспорту України. Росіяни вбивають нас не в Доті, а в реальності