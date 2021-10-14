За серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру. Як завантажити

Гравцям потрібно пробігти з одного боку на інший і вижити

Розробник під ніком CobbDev створив гру за мотивами випробування з серіалу «Гра в кальмара». У проекті Squid Game:The Game гравцям потрібно пробігти з одного боку на інший і вчасно зупинятися, щоб вижити. Це відсилання до найпершого змагання шоу, під час якого половина учасників вибула з гри.

Автор точно відтворив декорації з шоу, музичний супровід, костюми персонажів і моторошну ляльку-робота.

Поки що гравцям пропонують дістатися фінішу, але, звичайно, до кінця доходить лише невелика частина – інші гинуть.

В майбутньому розробник додасть ще одне випробування, в якому потрібно перетягувати канат. Також планується ускладнити доступне змагання і зробити його реалістичнішим.

Завантажити Squid Game:The Game можна безкоштовно за посиланням. Розмір гри – 241 мегабайт.