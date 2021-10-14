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    За серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру. Як завантажити

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    За серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру. Як завантажити
    Фото: скріншот

    Гравцям потрібно пробігти з одного боку на інший і вижити

    Розробник під ніком CobbDev створив гру за мотивами випробування з серіалу «Гра в кальмара». У проекті Squid Game:The Game гравцям потрібно пробігти з одного боку на інший і вчасно зупинятися, щоб вижити. Це відсилання до найпершого змагання шоу, під час якого половина учасників вибула з гри.

    Автор точно відтворив декорації з шоу, музичний супровід, костюми персонажів і моторошну ляльку-робота.

    Поки що гравцям пропонують дістатися фінішу, але, звичайно, до кінця доходить лише невелика частина – інші гинуть.

    В майбутньому розробник додасть ще одне випробування, в якому потрібно перетягувати канат. Також планується ускладнити доступне змагання і зробити його реалістичнішим.

    Завантажити Squid Game:The Game можна безкоштовно за посиланням. Розмір гри – 241 мегабайт.

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    Теги: кіберспорт
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    За серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру. Як завантажити