Зеленський розділив українців на російськомовних і україномовних

Володимир Зеленський

Оскільки ми всі – українці, НАС УСІХ ОБ’ЄДНУЄ одна мова – УКРАЇНСЬКА

Пане Президенте України, Володимире Олександровичу.

Коли Ви на своїй інавгурації говорили, щоб усі українці поверталися додому, бо вони нам потрібні – я плакала від розчулення.

Коли ви говорили, що ми всі – українці, а ми всі, не залежно від походження, мови, віросповідання – УКРАЇНЦІ - я плакала від розчулення.

Коли ви розділили українців на російськомовних і україномовних – ви вилили на мене відро холодної води.

У нашій країні живуть різні національності. Так, за європейськими нормами цих національностей не достатньо, щоб ми були багатонаціональною країною, для цього меншин повинно бути близько 40%, оскільки меншин у нас менше, ми - моноетнічна нація, АЛЕ різні національності у нас Є.

ЧОМУ? ВИ. ЗНОВУ. ПІДНЕСЛИ. ВИЩЕ. ВСІХ. МОВ національних меншин. РОСІЙСЬКУ. МОВУ?

Чому ви не заговорили гагаузькою, кримсько-татарською, болгарською, румунською, польською, німецькою (так, на Кропивниччині є німецькі села), угорською, грецькою, івритом або іншими мовами меншин, а знову ПІДНЕСЛИ над усіма меншинами МОВУ ОДНІЄЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ – російську?

МИ всі – УКРАЇНЦІ. У нас можуть бути різні материнські мови, ми своїми мовами спілкуємося з рідними, друзями, колегами…

Оскільки ми всі – українці, НАС УСІХ ОБ’ЄДНУЄ одна мова – УКРАЇНСЬКА.

ЧОМУ ВИ ТЕЖ НАС РОЗДІЛИЛИ?

Джерело: блог Лариси Ніцой

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