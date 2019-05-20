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    Думки вголос

    Зеленський розділив українців на російськомовних і україномовних

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський розділив українців на російськомовних і україномовних
    Володимир Зеленський

    Оскільки ми всі – українці, НАС УСІХ ОБ’ЄДНУЄ одна мова – УКРАЇНСЬКА

    Пане Президенте України, Володимире Олександровичу.

    Коли Ви на своїй інавгурації говорили, щоб усі українці поверталися додому, бо вони нам потрібні – я плакала від розчулення.

    Коли ви говорили, що ми всі – українці, а ми всі, не залежно від походження, мови, віросповідання – УКРАЇНЦІ - я плакала від розчулення.

    Коли ви розділили українців на російськомовних і україномовних – ви вилили на мене відро холодної води.

    У нашій країні живуть різні національності. Так, за європейськими нормами цих національностей не достатньо, щоб ми були багатонаціональною країною, для цього меншин повинно бути близько 40%, оскільки меншин у нас менше, ми - моноетнічна нація, АЛЕ різні національності у нас Є.

    ЧОМУ? ВИ. ЗНОВУ. ПІДНЕСЛИ. ВИЩЕ. ВСІХ. МОВ національних меншин. РОСІЙСЬКУ. МОВУ?

    Чому ви не заговорили гагаузькою, кримсько-татарською, болгарською, румунською, польською, німецькою (так, на Кропивниччині є німецькі села), угорською, грецькою, івритом або іншими мовами меншин, а знову ПІДНЕСЛИ над усіма меншинами МОВУ ОДНІЄЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ – російську?

    МИ всі – УКРАЇНЦІ. У нас можуть бути різні материнські мови, ми своїми мовами спілкуємося з рідними, друзями, колегами…

    Оскільки ми всі – українці, НАС УСІХ ОБ’ЄДНУЄ одна мова – УКРАЇНСЬКА.

    ЧОМУ ВИ ТЕЖ НАС РОЗДІЛИЛИ?

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    мова українці Володимир Зеленський
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