В «Демальянсі» хочуть єдину платформу з Вакарчуком



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За словами Гацька, є діалог з Вакарчуком, але він не називає це перемовинами

Василь Гацько: ми підтримуємо всі антиолігархічні сили і Вакарчука ми відносимо до таких

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько заявив, що хоче єдиної платформи з лідером партії «Голос», музикантом Святославом Вакарчуком, але перемовин ще не було. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Гацька, є діалог з Вакарчуком, але він не називає це перемовинами.

«Демальянс» підтримує всі антиолігархічні сили і Вакарчука ми відносимо до таких. Принаймні, в своїх публічних заявах Славко недвозначно заявив, що він хоче мати країну без олігархів. Проте, поки ніяких конкретних рішень і конфігурацій нема», - констатує лідер партії «Демальянс».

Гацько заявляє, що наразі перед виборами до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня, мова йде про створення єдиної проукраїнської неолігархічної платформи. «Вона або створюється або ні. Ми не збираємось нікому бути корисними – ні Вакарчуку, ні будь-кому ще.. Гуляти по списках Вакарчука чи когось ще у мене і «Демальянсу» зацікавленості немає», - наголосив лідер партії «Демальянс».

Як повідомлялося, в Україні стартувала виборча кампанія до Ради.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.