Україна здобула третє «золото» на домашньому чемпіонаті світу

Олексій Середа зберіг перше місце, з яким вийшов до фіналу змагань

У Києві триває юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду. Після стартового успіху, коли українці здобули дві золоті нагороди, одне «срібло» і «бронзу» і одного дня тиші, своє слово сказав і фаворит змагань Олексій Середа. Він, нагадаємо, в 13 років став наймолодшим чемпіоном Європи в історії, а сьогодні переміг на чемпіонаті світу в стрибках з 10-метрової вишки.

Олексій виграв кваліфікаційні змагання і рівно виступив у фіналі.

15-річний Середа вже встиг взяти участь на Олімпіаді, де показав 6-й результат.