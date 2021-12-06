  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна здобула третє «золото» на домашньому чемпіонаті світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олексій Середа став чемпіоном світу - Україна здобула третє «золото» на домашньому чемпіонаті світу
    Олексій Середа став чемпіоном світу
    фото з відкритих джерел

    Олексій Середа зберіг перше місце, з яким вийшов до фіналу змагань

    У Києві триває юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду. Після стартового успіху, коли українці здобули дві золоті нагороди, одне «срібло» і «бронзу» і одного дня тиші, своє слово сказав і фаворит змагань Олексій Середа. Він, нагадаємо, в 13 років став наймолодшим чемпіоном Європи в історії, а сьогодні переміг на чемпіонаті світу в стрибках з 10-метрової вишки.

    Олексій виграв кваліфікаційні змагання і рівно виступив у фіналі.

    22_49

    15-річний Середа вже встиг взяти участь на Олімпіаді, де показав 6-й результат.

    Читайте також:

    Теги: Київ чемпіонат світу Олексій Середа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна здобула третє «золото» на домашньому чемпіонаті світу