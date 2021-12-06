Вирок Януковичу та послаблення карантину. 6 грудня за хвилину

У 2019 році Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду. Сьогодні Верховний суд залишив вирок у силі

Верховний суд залишив вирок у силі у справі про держзраду Януковича, Німеччина не дозволить ввести в експлуатацію «Північний потік–2» без сертифікації

Держзрада Януковича: Верховний суд залишив вирок у силі

Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі. Таке рішення Верховний суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті.

Дев'ять регіонів виходять із «червоної» зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин в деяких українських областях. Із «червоної» зони виходять дев’ять регіонів, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Комісія прийняла рішення вивести з «червоної» зони Київ та вісім областей.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєкт закону «Про економічний паспорт» під номером 6394 глава держави вніс у Раду сьогодні. Тексту документу поки немає.

У Раді вказали, що законопроєкт передано на розгляд керівництву парламенту.

Уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року

В уряді очікують, що на кінець року курс гривні до долара не перевищить 27,5 грн за долар. Про це йдеться у прогнозі Мінекономіки, опублікованому 6 грудня.

При цьому середньорічний курс очікується на рівні 27,4 гривні за долар.

Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини

Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Механізм ЄС вперше був задіяний минулого року, санкції поширюються на причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Сьогодні ж Рада ЄС прийняла рішення про продовження санкцій за порушення прав людини до 8 грудня 2022 року. Наразі в списку санкцій 14 фізичних і чотири юридичні особи.

Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації

Німеччина не дозволить ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік–2», доки він не буде сертифікований регулятором. Про це сьогодні повідомила представник Мінекономіки ФРН Ніна-Марі Ґюттлер.

США оголосять дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

США вже цього тижня мають намір оголосити дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським іграм у Китаї.

Президент США Джо Байден у листопаді заявив журналістам, що розмірковує над оголошенням дипломатичного бойкоту, бо законодавці від обох партій виступили за нього на знак протесту за порушення прав людини в Китаї. США не повністю бойкотуватимуть Ігри, тому спортсмени зможуть брати участь в Олімпіаді. Востаннє повний бойкот Олімпіаді США оголошували у 1980 році через введення Радянським Союзом військ в Афганістан.