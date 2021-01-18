Децентралізація за схемами правнуків Кагановича

Нині вже цілком зрозуміло, що поділ на нові райони здійснювався посадовцями й чиновниками непрофесійно й волюнтариськи

Нинішні посадовці й чиновники, теж родом з України, теж знищують українське село й селянство, як це робив Каганович і більшовики

Команда Рідної країни моніторить «найуспішнішу з часів Незалежності», за оцінкою попередньої і теперішньої влад, реформу децентралізації.

До аналізу ситуації з створенням нових районів та ОТГ Київської й Черкаської областей днями додалася й Житомирська область.

Отож, нині вже цілком зрозуміло, що поділ на нові райони здійснювався посадовцями й чиновниками непрофесійно й волюнтариськи.

Для прикладу в Житомирській області створено 4 райони, де Бердичівський об‘єднав 2 райони, 10 громад і населення біля 160 тисяч й водночас Житомирський район із …11 колишніх районів, 31 ОТГ і населенням більше 600 тисяч! В Черкаській області кілька сіл лівобережної частини Канівського району приєднали не до сусідньої Золотоноші, а до дальніх правобережних Черкас…

Подібна ситуація, де навколо обласних центрів об’єднали від 11 до 7 районів із чисельністю у більш як 600 тисяч мешканців, в той час коли решта районів об’єднали по 3-4 райони із чисельністю у 150-200 тисяч, у майже всіх областях Центральної України.

Щодо створення ОТГ, то до вищезгаданих проблем додався і фактор комерційних інтересів місцевих землевласників та політичних інтересів чиновників. В результаті маємо ОТГ із 40-30 селищ і сіл, чого не має в жодній європейській країні, які рехформатори вказували як зразок.

І найсумніша історія – бюджети ОТГ на 2021 рік.

Нагадаю, що ОТГ передано всі існуючі бюджетні зобов’язання у соціальній та гуманітарних сферах, натомість - фінансові можливості збільшено несуттєво. Це призвело, що значного дефіциту бюджетів у більшості ОТГ - за нашими оцінками від 10 до 60 млн. в кожній великій ОТГ.

Це означає, що керівники ОТГ будуть змушені скорочувати заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту. Вони також не матимуть можливості повністю забезпечити соціальні виплати для всіх пільгових категорій мешканців ОТГ.

Саме тому, нині необхідно:

переглянути бюджет у частині збільшення субвенцій для місцевих бюджетів;

змінити межі ОТГ та районів з огляду на потребу утворення фінансово-спроможних та відповідних європейській практиці громад.

П.С. Ви запитаєте: до чого тут Каганович?

Лазар Каганович народився в Київщині..

Прославився причетністю до знищення українського села і селянства, вважаючи їх націоналістами й небезпечними для планів побудови нової радянської країни. Нинішні посадовці й чиновники, теж родом з України, теж знищують українське село й селянство, як це робив Каганович і більшовики!

Джерело: блог Миколи Томенка

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