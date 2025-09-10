«Це підлаштувала Україна». Польський виклик для нас

Накрутили суспільство до максимуму...

Польська пара пенсіонерів, в будинок яких влучив дрон, в момент прильоту дивилися по ТБ про російські дрони.

Але з розмов знайомих в Польщі і по соцмережах несуться дві версії: це нібито українські провокації і нібито Україна хоче втягнути Польщу у війну.

Мій улюблений коментар: «не треба бути генієм, щоб це зрозуміти». Ну трохи критичного мислення не забракло б. Недалекоглядні з огляду на власну ж безпеку польські політики згадують весь час про Волинь, але чомусь забули про Катинь, Смоленську трагедію і хто почав вторгнення у Польщу 17 вересня 39 після нападу нацистів. Накрутили суспільство до максимуму самі і російська пропаганда теж тільки встигає сіяти це у благодатному ґрунті. Тепер маємо те, що маємо.

А якщо дійсно доведеться мобілізувати армію? Доведеться воювати спершу із власними наративами для мотивації.

Для України вся ця істерія – величезний виклик, аби в інформаційній війні не відбивати удари, а йти попереду. І ризики для українців в Польщі.

В багатій уяві значної частини суспільства поляків тепер українці в Польщі не тільки відбирають місця у чергах до лікарів і в садочки, а й запускають дрони по їхній країні. Якщо на президентських виборах трендом стало хейтити українців і використовувати антимігрантські наративи, то тепер аргументів для цього ще більше. Про наслідки, думаю, можна здогадатися.