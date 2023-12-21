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США звільнили союзника Мадуро в обмін на ув’язнених американців

Діана Гасюк
glavcom.ua
США звільнили союзника Мадуро в обмін на ув’язнених американців
Американські в’язні, які були звільнені у Венесуелі прибули на об’єднану базу Сан-Антоніо в Сан-Антоніо, штат Техас, США
фото: Reuters

Союзником Мадуро є колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, якого президент США Джо Байден помилував

Венесуельська влада звільнила близько 20 опозиційних лідерів та 10 американців у взаємному обміні на звільнення одного з близьких співробітників президента Ніколаса Мадуро, який був утримуваний у США. Про це інформує Reuters з посиланням на неназваних чиновників у США та Венесуелі.

Союзником Мадуро є колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, якого президент США Джо Байден помилував. Сааб повернувся до Венесуели в середу.

Прокуратура США звинуватила Сааб у виведенні близько 350 мільйонів доларів з Венесуели через Сполучені Штати в рамках схеми, яка передбачала підкуп урядовців Венесуели. Він заперечує звинувачення.

У відповідь, у Венесуелі звільнили з в'язниці шестеро американців, яких США класифікували як незаконно утримуваних, і в даний момент вони повертаються додому разом із чотирма іншими громадянами Сполучених Штатів, які відмовилися залишитися в країні.

Крім того, Венесуела повернула до США малайзійського бізнесмена-втікача Леонарда Гленна Френсіса, відомого як «Товстий Леонард», який фігурує у справі про хабарництво у ВМС США.

Угода між країнами була досягнута після багатомісячних переговорів за посередництва Катару. У Білому домі заявили, що якщо побачать прогрес у звільненні в’язнів, то енергетичні санкції проти Каракаса можуть бути ослабленими.

Раніше повідомлялося, що президенти Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі провели зустріч та заявили, що не будуть застосовувати силу один проти одного. 

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гаяни. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели. Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території. 

Мадуро також доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва. Нафтовим компаніям, які там працюють, Мадуро дав три місяці для завершення операцій.

Теги: США санкції закон Венесуела влада звільнення обмін

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