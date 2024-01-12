Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування
Деякі діячі Офісу президента демонстрували свій вплив на парламент чи Кабмін
фото з відкритих джерел

Переважна більшість респондентів переконані, що Офіс президента впливає на держоргани 

Майже половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим є вплив на парламент і уряд, повідомляє Рух «Чесно».

Згідно з результатами опитування, українці переконані, що представники Офісу президента (ОП) перевищують свої повноваження, впливаючи на парламент і уряд, а отже й на законодавство. Трохи більше 50% українців зазначили таке ставлення, не погоджуються з цією тезою близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді.

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування фото 1

Що стосується регіональних відмінностей, то мешканці західних регіонів майже на 20% частіше вважають, що ОП впливає на рішення як парламенту, так і уряду з перевищенням повноважень. У цих регіонах найменший відсоток громадян, що не мають відповіді на це питання.

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування фото 2

Українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження і у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. Близько 47% опитаних переконані, що ОП впливає на роботу органів правосуддя з перевищенням своїх повноважень, близько 30% українців не згодні з цією тезою, а ще близько 23% не мають відповіді.

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування фото 3

Згідно з результатами дослідження, найменший відсоток тих, хто погоджується з тезою про надмірний вплив ОП на судову гілку влади, має південь – там цей показник складає 34,3% мешканців. Дещо більше, а саме 44%, мешканців сходу та центру України також відзначають надмірний, на їхній погляд, вплив ОП. Найвищий показник має захід, адже там з цією тезою згодні понад 60% мешканців.

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування фото 4

У статті йдеться, що інколи й самі діячі Офісу президента демонструють свій вплив на парламент чи уряд. Так, минулого року один із заступників керівника ОП Ростислав Шурма запросив до Офісу представників Руху «Чесно». Причиною зустрічі, як виявилося на місці, став критичний аналіз двох законопроєктів, і заступника голови ОФ цікавило, чому вивчаються законодавчі ініціативи та звідки про них дізналися.

Читайте також: Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища
Теги: парламент Офіс президента правосуддя українці соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень токсичності ФБ і Твіттера досяг якоїсь нової вершини
Ворожа пропаганда постійно атакує українців. Як протистояти
29 грудня, 2023, 10:28
Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
13 грудня, 2023, 17:42
На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2024: історія, правильна дата, традиції та заборони
5 сiчня, 08:15
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Чи можливий колапс в енергосистемі України через обстріли РФ? Відповідь «Укренерго»
3 сiчня, 23:10
Українці матимуть варіанти для продовження статусу тимчасового захисту з березня 2025 року
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
23 грудня, 2023, 18:00
від прогнозів щодо курсу долара Пишний відмовився
Голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу
7 сiчня, 17:34
Чехія запровадила низку змін для біженців з України
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
4 сiчня, 23:00
За рік зросла кількість тих, хто перераховує кошти на армію
Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
31 грудня, 2023, 01:21
Україна не проводить примусову мобілізацію українців за кордоном
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
8 сiчня, 09:36

Політика

Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування
Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування
Прем'єр Британії Сунак прибув з робочим візитом до Києва
Прем'єр Британії Сунак прибув з робочим візитом до Києва
Перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу»
Перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу»
Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата
Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата
Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ
Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
20K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
18K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
16K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
9440
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua