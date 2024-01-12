Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування

Переважна більшість респондентів переконані, що Офіс президента впливає на держоргани

Майже половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим є вплив на парламент і уряд, повідомляє Рух «Чесно».

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Згідно з результатами опитування, українці переконані, що представники Офісу президента (ОП) перевищують свої повноваження, впливаючи на парламент і уряд, а отже й на законодавство. Трохи більше 50% українців зазначили таке ставлення, не погоджуються з цією тезою близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді.

Що стосується регіональних відмінностей, то мешканці західних регіонів майже на 20% частіше вважають, що ОП впливає на рішення як парламенту, так і уряду з перевищенням повноважень. У цих регіонах найменший відсоток громадян, що не мають відповіді на це питання.

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Українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження і у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. Близько 47% опитаних переконані, що ОП впливає на роботу органів правосуддя з перевищенням своїх повноважень, близько 30% українців не згодні з цією тезою, а ще близько 23% не мають відповіді.

Згідно з результатами дослідження, найменший відсоток тих, хто погоджується з тезою про надмірний вплив ОП на судову гілку влади, має південь – там цей показник складає 34,3% мешканців. Дещо більше, а саме 44%, мешканців сходу та центру України також відзначають надмірний, на їхній погляд, вплив ОП. Найвищий показник має захід, адже там з цією тезою згодні понад 60% мешканців.

У статті йдеться, що інколи й самі діячі Офісу президента демонструють свій вплив на парламент чи уряд. Так, минулого року один із заступників керівника ОП Ростислав Шурма запросив до Офісу представників Руху «Чесно». Причиною зустрічі, як виявилося на місці, став критичний аналіз двох законопроєктів, і заступника голови ОФ цікавило, чому вивчаються законодавчі ініціативи та звідки про них дізналися.