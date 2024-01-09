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Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування

Христина Петренко
glavcom.ua
Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування впродовж 29 листопада – 9 грудня 2023 року
фото ілюстративне

На позицію щодо більшого регулювання з боку держави не впливає вік та регіон проживання респондентів

Більша частина українців підтримують втручання держави в економічні процеси. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

54% учасників дослідження вважають, що чим більш активно держава впливає і контролює економічну діяльність, тим краще буде для економіки країни. І за останні три роки цей показник не змінився – у 2020 році він також був на рівні 54%.

Частка тих, хто проти державного регулювання за три роки зросла на 12%
Частка тих, хто проти державного регулювання за три роки зросла на 12%
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
62% людей з повною середньою та повною вищою освітами вважають позитивним явищем втручання держави в економіку
62% людей з повною середньою та повною вищою освітами вважають позитивним явищем втручання держави в економіку
Фото: Київський міжнародний інститут соціології

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Теги: держава українці економіка соцопитування

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Економіка

Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування
Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування
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