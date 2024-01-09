Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування

На позицію щодо більшого регулювання з боку держави не впливає вік та регіон проживання респондентів

Більша частина українців підтримують втручання держави в економічні процеси. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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54% учасників дослідження вважають, що чим більш активно держава впливає і контролює економічну діяльність, тим краще буде для економіки країни. І за останні три роки цей показник не змінився – у 2020 році він також був на рівні 54%.

Частка тих, хто проти державного регулювання за три роки зросла на 12% Фото: Київський міжнародний інститут соціології

62% людей з повною середньою та повною вищою освітами вважають позитивним явищем втручання держави в економіку Фото: Київський міжнародний інститут соціології

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