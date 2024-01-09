Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування
На позицію щодо більшого регулювання з боку держави не впливає вік та регіон проживання респондентів
Більша частина українців підтримують втручання держави в економічні процеси. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
54% учасників дослідження вважають, що чим більш активно держава впливає і контролює економічну діяльність, тим краще буде для економіки країни. І за останні три роки цей показник не змінився – у 2020 році він також був на рівні 54%.
Читайте також: У якому стані економіка України на початку 2024 року
Коментарі — 0