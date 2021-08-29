Листи з Луганська. Тема смерті перестала бути табу, бізнес на покійниках процвітає
Діти, часто не усвідомлюють того, що хочуть батькам, які залишились на окупованій території, легкої смерті, аби зайвий раз не їхати
Про злощасний стакан води ми тепер просимо чужих людей
Мовою оригіналу
Очень тонкие материи, рвущиеся под рукой как старая ткань. Или хрустящие, как тонкий лед под ногами. Тема, о которой я не могу говорить спокойно – старики, свои старики. У меня куча друзей, кто уехал, оставив здесь своих стариков, считая, что они еще весьма крепкие, чтобы обихаживать себя самостоятельно. А сами старики как малые дети кричали во весь голос: да что мне там нужно, схожу раз в неделю в магазин и мне хватит, а нет, попрошу соседку, она купит. По факту все происходило как-то не так и как-то весьма криво, и в какой-то момент мне звонили выехавшие друзья с деликатной просьбой: помоги! Дальше шло по-разному – отвези лекарства, купи хлеба и молока раз в неделю, а приехав, посиди-поговори, потому что им этого не хватает. Конечно, друзья и нужны для того, чтобы выручать в трудную минуту ничего не спрашивая, но вопрос зависал в воздухе – а на что тогда нужны дети, если о пресловутом стакане воды мы просим чужих людей, поскольку дети не могут выполнить своего долга. У них новая жизнь, работа, новая школа у их детей и прочее-прочее целым списком. Они горячо любят своих родителей и даже приедут к ним при случае, но не чаще, чем запланировано. И забрать к себе тоже не могут, потому что завис вопрос с оставшейся здесь недвижимостью, да и на новом месте этого самого места нет, чтобы принять у себя родителей. Хотя последний вариант не стоит вовсе. Обычно родители ждут, чтобы приехали, а дети, часто не осознавая того, ждут, чтобы если уж суждено родителям уйти, они ушли с наименьшими проблемами для всех – без долгого лежания по больницам, в здравом уме и желательно одним днем без фальстартов, чтобы не ездить лишний раз. Кстати, тема смерти давно уже перестала быть табу. И родители, и дети давно уже обсудили все: кому что достанется, как хоронить, где, что для этого нужно и какие пожелания относительно похорон у пока еще живых родителей. На такой вот случай у соседей есть номера телефона детей, есть контакты оставшихся здесь знакомых и номера похоронных служб. Тоже, кстати, фишка. Последние семь лет процветает бизнес по доставке умерших в Украину и РФ и уборке оставленных здесь могил. Платишь агентству, приходят люди и убирают все по вашему желанию. Деньги можно перекинуть на карту. Я думаю, никто просто не догадался до бизнеса по проведыванию оставленных здесь стариков за деньги: лекарства, еда, вода, поговорить.
Я не считаю себя сердобольным человеком, но смотреть, что человек проживает последние годы сам в надежде на приезд своего ребенка, больно. И дом, и вещи, и пенсия сохраняются для своего взрослого ребенка – вдруг, захочет вернуться, вдруг, захочет что-то забрать. Собственно, пожилой человек и живет воспоминаниями о том, как могло бы быть или было, если бы не война – все вместе, семьей. И разум при этом понимает, что так лучше и как было уже не будет никогда. И ты будто суррогат для такого вот брошенного старика – он рад тебе, но ты не заменишь ему сына или дочь. И он поговорит с тобой, отчего же нет, но умирать готовится в одиночестве, потому что так будет удобно для всех. Это старик со своими детьми уже давно обсудил.