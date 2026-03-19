Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України

Антон Федорців
Едуард Сарапій (на передньому плані) готуватиметься до шведської збірної
фото: ФК «Полісся»

Кадрові проблеми «синьо-жовтих» перед поєдинком зі Швецією наростають

Центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій довикликаний у лави національної команди України на плейоф відбору до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

У таборі збірної оборонець замінить Максима Таловєрова. Універсал захисної лінії англійської «Сток Сіті» зазнав травми. Імовірно, через ушкодження гомілкостопу він вибув до кінця сезону.

Сарапій не вперше потрапив у табір «синьо-жовтих». Він залучався до роботи збірної України в попередні роки. Центрбек навіть потрапив до заявки на поєдинки проти Шотландії (Ліга націй) та Англії (кваліфікація до Євро-2024), але в складі національної команди поки не дебютував.

Таловєров став черговою втратою команди Сергія Реброва. Раніше через травми вибули три оборонці збірної України – Микола Матвієнко, Арсеній Батагов і Тарас Михавко. Також травмовані хавбек Олександр Зінченко та форвард Артем Довбик. А оборонець Юхим Конопля і півзахисник Руслан Маліновський дискваліфіковані на один матч.

Склад збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Виклик до національної команди отримали 15 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають «Динамо» (шість футболістів), а донецький «Шахтар» і «Полісся» делегували до збірної по чотири виконавці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Олександр Сваток («Остін»), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»),

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зубков («Трабзонспор»),

Нападники: Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Ще дев'ять гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих». Левова частка з них – представники «Полісся». Підстрахувати основних готові голкіпер Євген Волинець, оборонець Сергій Чоботенко, півзахисник Олександр Назаренко, форвард Ігор Краснопір. Також у переліку запасних Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Календар збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

