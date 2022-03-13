США попередили Китай про наслідки підтримки дій Росії

Китай може допомогти Росії обійти санкції

Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть посилювати тиск на Росію. Радник із національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції, повідомляє Reuters.

Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, «абсолютно» приведуть до наслідків.

Нагадаємо, 10 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

Китай сподівається, що війна в Україні завершиться якомога швидше, заявив Ван І, вперше кваліфікуючи ситуацію в Україні як «війну».

Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

Раніше Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, попри масовий вихід з ринку країни-агресора європейських та американських компаній. Водночас Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

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