Добровольців немає. Росія має проблеми з мотивацією солдат

Резерви Кремля стрімко тануть

Мовою оригіналу

Командование войск противника начинает испытывать всё большие трудности с наличием подготовленной и мотивированной пехоты... способной к ведению эффективных наступательных\штурмовых действий.

Соответственно, противник предпринимает целый комплекс мер для устранением этих трудностей...

В частности...

– В пункте постоянной дислокации 138-й омсбр из состава 6-й ОА ЗВО (п.Каменка) заканчивается цикл ускоренной боевой подготовки со сводным подразделением (до 120-150 человек) из числа «добровольцев», а так же в\сл срочной службы, подписавших кратковременный контракт с МО РФ. В ближайщее время планируется их отправка в полевой лагерь бригады в 22-х км от государственной границы с Украиной в Белгородской области (н.п. Комсомольское)

– На территории окружного учебного центра ЦВО закончилась индивидуальная боевая подготовка личного состава и цикл занятий по боевому слаживанию 2-х вновь сформированных на базе различных частей и соединений округа БТГр (общая численность до 1100-1200 военнослужащих). Начиная с 4.05.2022 г. начинается их отправка, а так же штатного ВВТ для участия в боевых действиях на территории Украины (вероятно – Изюмское или Лиманское направления).

– На полигоне «Печенга» форсированными темпами продолжается боевое слаживание БТГр из состава 200-й омсбр 14-го АК Северного флота (общей численностью до 700-750 военнослужащих). Скорее всего, занятия будут законченны в течение ближайшей недели, после чего командование войск противника начнёт его передислокацию на территорию Украины, на Харьковское направление.

– Кадровыми органами МО РФ прорабатывается вопрос законодательного оформления прекращения увольнения с воинской службы военнослужащих контрактной службы, у которых заканчивается срок контракта в текущем году. В российском оборонном ведомстве изыскивают мотивировку и обоснование для принятия такого решения на законодательном уровне.

– Кроме того, командование группировкой российских войск, участвующих в так называемой «специальной военной операции на территории Укрнаины», во избежании нарушения законодательства рф, начало предоставлять военнослужащим ВС РФ краткосрочные отпуска (сроком до 10-и суток). Согласно норм российских законов военнослужащий не может пребывать в непрерывной командировке за пределами рф более 90-а суток. В ходе предоставления краткосрочного отпуска такому военнослужащему срок пребывания в зарубежной командировке анулируется и после его возвращения в подразделение, по окончанию краткосрочного отпуска, начинает отсчитыватся заново.

По оценке нашей группы (ИС) два последних указанных мероприятия позволят командованию войск противника постепенно довести и поддерживать более-менее на регулярной основе уровень укомплектованности своих подразделений в первой линии в среднем до 55-60%, в том числе в передовых подразделениях, непосредственно участвующих в боевых действиях и несущих значительные потери (более 40-50% от штатной численности)...

Это без учёта ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО использования мобилизационного ресурса, привлекаемого российским военным командованием на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины для комплектования штатных и дополнительно развёрнутых частей и подразделений так называемых 1-го и 2-го АК...

По самым осторожным оценкам, эти мероприятия вполне могут способствовать перманентному поддержанию численности 1-го и 2-го АК на уровне 35-40 тысяч «военнослужащих», даже в условиях интенсивного их использования в боевых действиях. Хотя на сегодняшний день, их общая численность вряд ли превышает 18-20 тысяч...

Резюмируем...

Дальнейшее ведение боевых действий в интенсивном режиме, а наступление (даже на отдельных участках и направлениях), как раз, и является таковым, потребует от органов военного управления ВС РФ и военно-политического руководства рф принятия целого ряда управленческих решений, которые никак не назовёшь «особо популярными и одобряемыми» не только в рядах военнослужащих ВС РФ, но и в среде их родных и близких (родственников). По определению, это не может не сказаться на морально-психологическом состоянии основной массы российских военнослужащих, принимающих участие в так называемой «СВО».

Причём, по нашему (группы ИС) мнению, такие меры как увеличения размеров денежного содержания этой категории российских в\сл, а так же усиление информационно-психологического воздействия на них, вряд ли смогут в долгосрочной перспективе нивелировать негативное влияние на их МПС данного факта (в первую очередь, из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации в самой рф). Что, в конечном итоге, так или иначе повлияет на общий уровень боеспособности частей и подразделений ВС РФ, задействованных в проведении так называемой «СВО».

Джерело: блог Костянтина Машовця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.