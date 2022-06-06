Чому Олаф Шольц не хоче постачати Україні танки – Spiegel

Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків

Влада ФРН переймається тим, що Україна «стане самовпевненою», коли здобуде перемоги на полі бою

Німеччина боїться, що танки, які хоче отримати Україна для боротьби з ворогом, опиняться на території Росії, тому й не поставляє їх Києву. Про це, посилаючись на джерела, близькі до уряду, пише видання Spiegel.

Інсайдер зазначає, що влада ФРН переймається тим, що Україна «стане самовпевненою», коли здобуде перемоги на полі бою. Німці вважають, що за таких умов під час «ейфорії» наша країна може почати вторгнення в Росію.

Інша причина – «певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського».

«Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання танкового ембарго між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує повна згода», – пише ЗМІ.

Нагадаємо, сім гаубиць, які обіцяв канцлер Олаф Шольц, а також 50 зенітних самохідних установок Gepard українська армія так і не отримала. Ще Берлін пообіцяв передати власні БМП, проте потім вирішив не стримати свого слова та віддати їх мирній Греції.

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».

Тим часом Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам.