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    Думки вголос

    Оборона Лисичанська. Що робитиме російська армія?

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

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    Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів - Оборона Лисичанська. Що робитиме російська армія?
    Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів
    фото: Сергій Гайдай/facebook

    Українські сили завдають максимальної шкоди окупантам

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    Я не думаю, что нынешняя ситуация в районе Лисичанска может свидетельствоать о том, что российская армия «сточилась», или же продолжает «стачиваться» ударными темпами, как пытаются это утверждать многие в последнее время. Увы, это не совсем так.

    Тут у меня вчера вечером поинтересовались – почему мол левофланговая тактическая группа Северодонецкой группировки, наступающая вдоль Северского Донца с юга на север на Лисичанск «немного притормозила», а попаснянское стадо «резко активизировалась»?

    Ну я, честно говоря, не думал, что это надо оговаривать или пояснять как-то особо.

    Современная методология захвата крупного населённого пункта, по-моему, давно известна и понятна

    Вы сначала блокируете сам город, препятствуете подвозу туда всего необходимого для жизни и боя. и лишь потом, непосредственно, приступаете к его захвату.

    В соответствии с этим, вполне очевидным алгоритмом, и действует расеянское военное командование. Сначала ударная группа Попаснянской группировки попытается перерезать коммуникации у Верхнекаменки – Золотарёвки, и лишь потом левофланговая группа Северодонецкой группировки, усиленная в крайние пару дней и уже находящаяся на южных окраинах Лисичанска приступит к штурму, собственно, самого города.

    Да, вполне возможно оба процесса могут, так сказать. «протекать одновременно». Но ещё раз повторюсь, сейчас командование войск противника больше озабочено «отрезанием и блокированием» Лисичанска нежели его рассечением вдоль реки. Хотя, на мой субъективный взгляд, имменно путём прорыва вдоль реки противник будет, в конечном итоге, штурмовать Лисичанск.

    На сегодняшний день оперирующие тут передовые подразделения противника пытаются прорваться со стороны Белой Горы в кварталы Молодёжный и Восточный

    Ещё одна группа – атакует в районе Желатинового завода. Тут оперирует одна БТГр «вагнеровцев», несколько подразделений из состава 24-й обр СпН и 394-го мсп.

    А вот «на острие» Попаснняской группировки действуют целая россыпь подразделений «народной милиции» кремлёвских обезьянников Донбасса – батальоны 1-й и 100-й мсбр 1-го АК, тут же развёрнуты и подразделения 4-й омсбр (которая, судя по всему, сосредоточена тут в полном составе) и 6-го «казачьего» мсп 2-го АК. Всё это стадо поддерживается танками расеянского 218-го тп, ещё двумя «батальонами» чвк «вагнер» и «лига», сведённых в одну тактическую группу, а так же там «проскакивали» некие подразделения 39-й мсбр и 155-й обрмп.

    По ряду признаков в районе Лисичанского НПЗ нынче протиник собирает «ударный кулак» для рывка на Золотарёвку и далее к Белогоровке. По крайней мере, по рубежу Верхнекаменка – Тополевка отмечается сосредоточение значительного количества бронетехники противника. В этой связи стоит заметить, что командование войск противника, ставя своим ударным группировкам на этих участках ближайшие и последующие задачи, явно учитывает тот факт, что с захватом Золотарёвки полностью заблокировать Лисичанск не удасться. Поэтому они нынче собираются прорваться не только на Золотарёвку, но и в район Малорязанцево. По крайней мере, атаки тут носят достаточно упорный характер.

    В российских пабликах (в основном в «телеге») уже стоит радостный вой и обезянье завывание на счёт того, что они уже «добивают» нашу 10-ю гшбр и не сегодня-завтра Лисичанск будет «освобождён». Но я не склонен верить тому, что они прям уже кого-то там «добивают».

    Однако, очевидно, что ситуация в районе Лисичанска вполне укладывается в термин «очень тяжёлая»

    Естественно, в таких условиях, самым оптимальным вариантом для Сил обороны Украины была бы ситуация, при которой противник понёс бы в ходе своего «освобождения Лисичанска» зубодробительные потери. Но для этого необходимы два основных условия:

    1. сохранения в целостности коммуникаций с городом, ну или по крайней мере обеспечение их относительной безопасности, пока в городе, образно говоря «есть кому оказывать сражаться».
    2. ну и наличие не только, собственно, сил и средств, способных оказывать противнику действенное сопротивление, но и устойчивое, скрытое боевое управления ими.

    Оба этих условия для такого сценария обязательны.

    В противном случае, лучший выход – отход из города с упорными арьергардными боями.

    Честно сказать, я не знаю. и даже не догадываюсь, какое на самом деле будет принято решение. Это исключительно прерогатива украинского военного командования. Но, очевидно, что с военной точки зрения попытка удержания Лисичанска чревата необходимостью организации и ведения достаточно напряжённых по своему уровню сложности боевых действий. причём, мягко говоря, явно не в лучших условиях.

    Джерело: блог Костянтина Машовця

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    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Оборона Лисичанська. Що робитиме російська армія?