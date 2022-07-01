Кремль цинічно відреагував на обстріли Одещини

Пєсков продовжує запевняти, що окупанти не стріляють у цивільне населення

Пєсков продовжив брехати, що російські військові нібито «працюють по складах військової амуніції»

У Кремлі знову продовжують запевняти, що не стріляють по житлових об’єктах України. Чергову заяву після ракетної атаки по Одещині, де загинуло 20 людей, зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача РФ про те, що збройні сили Російської Федерації під час спеціальної військової операції не працюють по цивільних цілях та цивільній інфраструктурі», – заявив Пєсков, якого цитує «Інтерфакс».

Пєсков продовжив брехати, що російські військові нібито «працюють по складах військової амуніції, по підприємствах, де здійснюється підготовка та ремонт військової техніки, складування боєприпасів, місцях зосередження, тренування та навчання найманців, у тому числі іноземних та націоналістичних елементів».

За іншими деталями він порадив звертатися до Міноборони.

Нагадаємо, внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.