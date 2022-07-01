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    Політика

    Влада спростила реєстрацію смерті та народження: деталі

    Влада спростила реєстрацію смерті та народження: деталі
    ілюстраційне фото

    Під час війни будуть діти нові правила становлення факту смерті або народження

    Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан. Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, повідомляється на сайті ВР.

    Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.

    Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

    Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу. Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду. Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.

    Раніше секретар РНБО заявив, що на українців чекає дуже складна війна.

    Крім того МВС назвало кількість жертв війни серед дітей.

    Також у Росії вважають, що вбиваючи жінок та дітей, вони змінюють світову історію.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада діти війна воєнний стан Україна окупація #stoprussia
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    Влада спростила реєстрацію смерті та народження: деталі