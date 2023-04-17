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Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону
За весь час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 2235 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у співпраці з Офісом президента від 24 лютого 2022 року повернули в Україну з російського полону 2235 осіб. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що вже понад рік діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

«Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які перебувають у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, що 10 квітня додому вдалося повернути сотню українців, а 16 квітня, на Великдень, Україна повернула з полону ще 130 українських військових.

До відома, майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

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Теги: полон Україна росія

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