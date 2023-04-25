Росіяни катують іспанського волонтера у СІЗО: Лубінець виступив із заявою

До Мар’яно Гарсіа Калатаюда досі не пускають ані іспанського консула, ані адвоката, який має на це ордер

75-річний Маріо піддається в СІЗО тортурам з боку російських силовиків: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів

Російські загарбники незаконно утримують іспанського волонтера Мар’яно Гарсіа Калатаюда в СІЗО Сімферополя і піддають його тортурам. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зазначається, що іспанський підданий понад вісім років проживав в Україні. 19 березня 2022 року після участі в акції «За єдність України» зник в тимчасово окупованому Херсоні.

«У жовтні 2022 року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя, проте офіційне підтвердження з’явилося лише зараз від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ, яка вказує на нібито його «причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії», – розповів Лубінець.

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Омбудсмен повідомив, що за словами колишнього співкамерника іспанського волонтера, 75-річний Маріо піддається в СІЗО тортурам з боку російських силовиків: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло вкрите шрамами.

До нього досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар’яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер.

Лубінець закликав російських окупантів негайного звільнити іспанського волонтера

«Зертаю увагу світової спільноти на кричущі порушення Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права. Вимагаю негайного звільнення цивільної особи підданого Королівства Іспанії Мар’яно Гарсіа Калатаюда, а також усіх цивільних громадян України, які відповідно до Женевської конвенції, не мають утримуватися за фейковими звинуваченнями в місцях несвободи на непідконтрольній території України або в РФ», – написав Омбудсмен.

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