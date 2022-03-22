Підтримка армії має стати нормою, особливо після Перемоги

Україна матиме майбутнє, поки у нас є Збройні сили!

Українці вже заплатили достатньо, щоб і надалі вчитися ціною власних помилок

Відтепер завжди вірте в ЗСУ і цінуйте їх так, як сьогодні. Це найкраща запорука миру в майбутньому.

Якби загальне ставлення до наших Збройних Сил і національної безпеки з 2014 року було таким, як сьогодні, то Росія не наважилася б на війну.

На жаль, усі, хто наголошував роками на безпековому і антиросійському пріоритетах, розглядалися як агресивні і зациклені диваки. Вони створювали дискомфорт, бо ворушили безтурботне і гламурне життя ситих обивателів.

Про це хочеться казати не зі зла, а для того, щоб більше ніколи ми не були такими відірваними від реальності. За це доводиться дорого платити. Українці вже заплатили достатньо, щоб і надалі вчитися ціною власних помилок.

Тож безпека пріоритет номер один. Все інше потім. Це аксіома миру і процвітання.

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Джерело: блог Михайла Басараба

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