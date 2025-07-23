Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях

Запроваджено особливий режим захисту рослин

У Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків перелітної та єгипетської сарани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Запорізька область

15 липня 2025 року Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області запроваджено особливий режим захисту рослин на площі 21 600 га – до повної ліквідації вогнищ саранових. Для координації дій при селищній раді створено Координаційний штаб з боротьби із сарановими, до складу якого увійшли представники місцевої влади, аграрного сектору, Держпродспоживслужби, ДСНС та інших залучених служб.

Зазначається, що основне джерело живлення сарани – очерет і дикорослі трави. Промислові посіви наразі не зазнали суттєвих втрат. Тривають активні роботи з локалізації шкідника, зокрема обробляються території несільськогосподарського призначення.

Херсонська область

Із 23 червня 2025 року запроваджено особливий режим захисту рослин. Відразу проведено заходи з локалізації та ліквідації осередків саранових на площі 297 га, з яких 27 га – під посівами соняшнику. Результати фітосанітарних обстежень свідчать про відсутність сарани на оброблених територіях. Чисельність шкідника знаходиться в межах економічного порогу шкодочинності. Фітосанітарний моніторинг у регіоні триває. Розглядається питання про зняття особливого режиму захисту рослин.

Одеська область

У зв’язку з поширенням саранових у південних районах Республіки Молдова посилено моніторинг на території Одещини. На початку липня в Болградському районі Одеської області зафіксовано міграцію саранових, зокрема на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці, ячменю.

«Відразу проведено обробки стерні дозволеними в Україні інсектицидами відповідно до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», з дотриманням регламентів їх застосування. Особливий режим захисту рослин не запроваджувався у зв’язку з неперевищенням порогу чисельності саранових», – йдетьсяв повідомленні.

Дніпропетровська область

Отримано повідомлення про наявність саранових – проводиться обстеження відповідних територій.

Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці сарана стає дедалі поширеною.