Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
Спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня
фото з відкритих джерел

Україна уважно стежить за всіма діями на території Білорусі

На території Білорусі наразі не спостерігається створення ударних угруповань, які могли б становити безпосередню загрозу для України. Проте прикордонний напрямок із Білорусі залишається потенційно небезпечним, тому Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Демченко зазначив, що Україна уважно стежить за всіма діями на території Білорусі, а особливо за подіями, які розвиваються навколо навчань країни із РФ, які заплановані на вересень.

Речник ДПСУ додав, що прикордонний напрямок з Білоруссю залишається потенційно небезпечним для країни незалежно від активної чи пасивної фази загальновійськових навчань. Відповідно, Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці, зокрема удосконалюючи інженерне облаштування кордону.

Але під час активної фази навчань ризик зростання загрози для України може збільшитися. За словами речника, не можна виключати ймовірності провокацій або інших дестабілізаційних дій на кордоні України під час навчань.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року.  Вони є спільними стратегічними маневрами Росії та Білорусі, які проводяться в рамках так званої «Союзної держави» кожні два роки починаючи ще з 2009 року. 

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, підготовка до теперішніх навчань розпочалася ще в жовтні 2024 року, а їхній активний етап заплановано на середину вересня 2025 року.  Офіційно заявлено, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тис. військовослужбовців, хоча аналітики, зокрема з естонської розвідки, припускають, що фактична кількість може сягати до 100 тис. осіб, якщо врахувати технічну підтримку та резерви.

Читайте також:

Теги: Білорусь військові навчання росія Україна розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА вдалося приземлити за допомогою РЕБу
У Мінську впав невідомий безпілотник
29 липня, 11:07
Збирав дані про оборону кордону. СБУ затримала агента ще однієї країни
Збирав дані про оборону кордону. СБУ затримала агента ще однієї країни
28 липня, 10:11
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
26 липня, 05:10
Закон прийнято після внесення змін до угоди про взаємні права між Росією та Білоруссю
Путін дозволив білорусам голосувати на російських виборах
25 липня, 13:18
Естонія не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі
Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку
24 липня, 15:32
Лукашенко знову вимагає активізувати пошуки нафти в Білорусі
«Бурити і бурити!»: Лукашенко взявся активно шукати нафту в Білорусі
23 липня, 13:00
Лукашенко обідав із представниками США
Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком
22 липня, 09:05
Міноборони Білорусі не коментувало знешкодження російської «Гербери»
Білоруський вертоліт збив російський дрон, який летів в Україну – ЗМІ
14 липня, 09:59
Світлана Тихановська: «Лукашенко повинен бути покараний, а не винагороджений»
Тихановська звернулася до Трампа з проханням
7 липня, 19:12

Події в Україні

Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
Окупанти атакували Балаклію
Окупанти атакували Балаклію
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ
Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ
Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16
Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
44K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
38K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
36K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua