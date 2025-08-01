Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій

Україна уважно стежить за всіма діями на території Білорусі

На території Білорусі наразі не спостерігається створення ударних угруповань, які могли б становити безпосередню загрозу для України. Проте прикордонний напрямок із Білорусі залишається потенційно небезпечним, тому Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Демченко зазначив, що Україна уважно стежить за всіма діями на території Білорусі, а особливо за подіями, які розвиваються навколо навчань країни із РФ, які заплановані на вересень.

Речник ДПСУ додав, що прикордонний напрямок з Білоруссю залишається потенційно небезпечним для країни незалежно від активної чи пасивної фази загальновійськових навчань. Відповідно, Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці, зокрема удосконалюючи інженерне облаштування кордону.

Але під час активної фази навчань ризик зростання загрози для України може збільшитися. За словами речника, не можна виключати ймовірності провокацій або інших дестабілізаційних дій на кордоні України під час навчань.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року. Вони є спільними стратегічними маневрами Росії та Білорусі, які проводяться в рамках так званої «Союзної держави» кожні два роки починаючи ще з 2009 року.

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, підготовка до теперішніх навчань розпочалася ще в жовтні 2024 року, а їхній активний етап заплановано на середину вересня 2025 року. Офіційно заявлено, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тис. військовослужбовців, хоча аналітики, зокрема з естонської розвідки, припускають, що фактична кількість може сягати до 100 тис. осіб, якщо врахувати технічну підтримку та резерви.