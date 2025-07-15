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Окупанти атакували Гуляйполе: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти атакували Гуляйполе: є постраждалі
Окупанти накрили місто з артилерії близько 2:00 ночі
фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Запорізькому районі спалахнули пожежі через атаку дронів

У ніч на 15 липня російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Окупанти накрили місто з артилерії близько 2:00 ночі. Унаслідок цього пошкоджень зазнав приватний будинок. Отримали поранення 60-річна жінка та 66-річний чоловік – подружжя.

Також у Запоріжжі та Запорізькому районі спалахнули пожежі через атаку дронів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об'єкту. Обійшлося без постраждалих.

Тим часом у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

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Теги: Запоріжжя війна окупанти жінка чоловік поранення

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