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Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну
Заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон виступила із заявою щодо України
фото: скріншот із відео

Американська адміністрація прагне тривалого і міцного миру в Україні та в усьому регіоні

США хочуть і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб домогтися миру. Як інформує «Главком», про це заявила заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон в ефірі Postimees.

Вона запевнила, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне тривалого, міцного і стабільного миру в Україні та в усьому регіоні.

«Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», – наголосила Г'юстон.

Зазначимо, зазвичай в адміністрації Трампа більш стримані у заявах щодо України та війни, яку розпочала Росія. Після приходу до влади Трампа заяви представників Білого дому чи Держдепу США були більш нейтральні, без відкритої підтримки України. Це пояснювалося намаганням Трампа домовитися з Росією про мир в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

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Теги: росія Адміністрація Президента США війна Україна

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