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Нашестя сарани шириться областями через окупантів: пояснення Держпродспоживслужби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нашестя сарани шириться областями через окупантів: пояснення Держпродспоживслужби
Через війну держава змінила стратегії боротьби з сараною
фото з відкритих джерел

Масове розмноження сарани стало серйозним викликом для сільського господарства та приватних садиб

Війна значно ускладнила боротьбу із сараною, яка захоплює південні області. Про це повідомив заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський в інтерв’ю «Телеграфу», передає «Главком».

Причина: обмеження польотів авіації та неможливість контролю на окупованих територіях. Бойові дії створюють додаткові ризики як для сільського господарства, так і для збереження дикої природи. А масове розмноження сарани стало серйозним викликом для сільського господарства та приватних садиб.

«Так, повномасштабне вторгнення РФ і активні бойові дії на території нашої країни обмежують наші можливості щодо здійснення фітосанітарних заходів», – пояснив Чайковський.

Фітосанітарний інспектор пояснив, що через війну держава змінила стратегії боротьби з сараною. Через обмеження польотів неможливо обробляти території від сарани. Крім того, спеціалісти також не можуть проводити моніторинг на окупованих та прифронтових територіях. Це ускладнює контроль за популяцією шкідників.

Раніше літаки та дрони активно використовувались для обприскування великих площ від сарани. Тепер ці комахи можуть безконтрольно розмножуватись.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці сарана стає дедалі поширеною.

Ентомолог розповів, чи пошириться хмара сарани Київщиною.

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Теги: інспектор обмеження Запоріжжя війна екологія

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