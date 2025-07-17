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У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених
РФ 16 липня вдарила по Добропіллю
фото: ДСНС Донеччини

У Добропіллі розібрано 11 тонн зруйнованих будівельних конструкцій

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського авіаудару по середмістю Добропілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки чотири людини загинули, ще 27 отримали поранення.

У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених фото 1

Розібрано 11 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених фото 2

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора». 

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що є загиблі та багато постраждалих. Місцева лікарня не могла прийняти всіх.

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Теги: ДСНС війна Донеччина

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