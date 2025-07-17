У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених

У Добропіллі розібрано 11 тонн зруйнованих будівельних конструкцій

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського авіаудару по середмістю Добропілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки чотири людини загинули, ще 27 отримали поранення.

Розібрано 11 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора».

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що є загиблі та багато постраждалих. Місцева лікарня не могла прийняти всіх.