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    Думки вголос

    Українці зрозуміли важливі речі через цю війну

    Світ шоковано спостерігав, як українці дають відкоша російському агресору - Українці зрозуміли важливі речі через цю війну
    Світ шоковано спостерігав, як українці дають відкоша російському агресору
    фото з відкритих джерел

    Наша армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії

    За 76 днів війни українці зробили кілька важливих і корисних відкриттів, можна сказати ментальних проривів. Причому на різних суспільних рівнях.

    • Українські селяни, які побували в окупації, побачили, що росіяни дикуни і голота, бо зроду не бачили унітаза і взагалі «де їсть, там і сере» (с). Це важливе розуміння різниці побутової культури.
    • Велика частина середнього класу, вихована на Булгакові, БГ і лекціях Д. Бикова, глядачі Дудя і Собчак вжахнулись від боягузтва, покори і безхребетності своїх кумирів з колишньої метрополіі і перестали заглядати їм до рота. Ну майже. Все ще прийде.
    • Покоління тіктокерів виявило, що російський контент це униле г.мно, порівняно з нашим, де українська арта розносить російські позиції.
    • Украінські інтелектуали побачили провали західних інтелектуальних еліт, стереотипи і обмеженість мислення західних академічних середовищ.
    • Українські віряни побачили, що у простих українських капеланів на передовій кращий моральний компас, аніж у Папи Римського.
    • Українські феміністки вжахнулись від тупості своїх західних колежанок, які виступили з гаслами «Ні війні! Війна це чоловічі ігри! Не давайте зброю Україні, бо це розпалить конфлікт».
    • Українська армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії і «славу русского оружия».

    Ціна цих прозрінь дуже-дуже висока і трагічна. Але мені здається, нам століттями бракувало такого моменту істини, іншого погляду на себе серед інших. Ось такого самоусвідомлення.

    Відчуття власної сили, непереможності і моральноі правоти.

    Джерело: блог Мирослави Барчук

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти армія війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці зрозуміли важливі речі через цю війну