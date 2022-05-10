Українці зрозуміли важливі речі через цю війну

Наша армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії

За 76 днів війни українці зробили кілька важливих і корисних відкриттів, можна сказати ментальних проривів. Причому на різних суспільних рівнях.

Українські селяни, які побували в окупації, побачили, що росіяни дикуни і голота, бо зроду не бачили унітаза і взагалі «де їсть, там і сере» (с). Це важливе розуміння різниці побутової культури.

Велика частина середнього класу, вихована на Булгакові, БГ і лекціях Д. Бикова, глядачі Дудя і Собчак вжахнулись від боягузтва, покори і безхребетності своїх кумирів з колишньої метрополіі і перестали заглядати їм до рота. Ну майже. Все ще прийде.

Покоління тіктокерів виявило, що російський контент це униле г.мно, порівняно з нашим, де українська арта розносить російські позиції.

Украінські інтелектуали побачили провали західних інтелектуальних еліт, стереотипи і обмеженість мислення західних академічних середовищ.

Українські віряни побачили, що у простих українських капеланів на передовій кращий моральний компас, аніж у Папи Римського.

Українські феміністки вжахнулись від тупості своїх західних колежанок, які виступили з гаслами «Ні війні! Війна це чоловічі ігри! Не давайте зброю Україні, бо це розпалить конфлікт».

Українська армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії і «славу русского оружия».

Ціна цих прозрінь дуже-дуже висока і трагічна. Але мені здається, нам століттями бракувало такого моменту істини, іншого погляду на себе серед інших. Ось такого самоусвідомлення.

Відчуття власної сили, непереможності і моральноі правоти.

Джерело: блог Мирослави Барчук

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.