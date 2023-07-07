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На півдні окупанти застосовують нетипові обстріли, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На півдні окупанти застосовують нетипові обстріли, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ
Окупанти намагаються завдати максимального ураження цивільному населенню України через наступальні дії ЗСУ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог намагається тиснути на мирне населення півдня через активність українських військ

Російські війська намагаються потужно тиснути на українських бійців на півдні. Вони застовують нетипові обстріли – наприклад, застосували ракети С-300 по мирному населенню, били по правому берегу, намагаючись нанести максимальне ураження. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона уточнила, що російські загарбники вели обстріли в ніч проти 7 липня, намагаючись завдати максимального ураження. Йдеться про Інгулець, Високе та Олександрівку на правому березі, глибше за лінію фронту.

«Зокрема, застосували нетиповий спосіб – ракети С-300 по мирному населенню, били по правому берегу, намагаючись нанести максимальне ураження. Як завжди, під ураженням опинилися житлові квартали кількох населених пунктів і заклади освіти – школи, дитячі садки», – розповіла речниця Сил оборони.

Гуменюк додала, що зафіксовані руйнування, уточнюється інформація щодо постраждалих.

«Їм неспокійно через те, що ми активні, і вони намагаються тиснути на мирне населення», – пояснила Гуменюк.

На українському напрямку лінія фронту пов'язана з водою, ворог особливо скаженіє з цього приводу і намагається тиснути максимально. Цієї ночі ворог не давав спокою оборонцям України, але вони потужно відбивали атаки та наступали.

Речниця Сил оборони також повідомила, що на півдні було неспокійно через атаку російськими дронами Shahed іранського виробництва.

Нагадаємо, що за останню добу на Таврійському напрямку втрати ворога склали вбитими й пораненими більше трьох рот.

Теги: окупанти контрнаступ війна

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