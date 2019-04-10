Проти державної мови та за модернізований СРСР. Кому Зеленський доручить гуманітарну політику

Олександр Харебін

Гуманітарна політика - одна з небагатьох галузей, де нам вдалося досягти революційного поступу. І та сфера, яка дає надію на відродження України

За гуманітарну, мовну та інформаційну політику у Зеленського відповідатиме Олександр Харебін. Ми побіжно знайомі. Почав цікавитися його виступами і публікаціями.

Він виступає проти державної мови, Volodymyr Viatrovych , за модернізований СРСР. Категорично не сприймаю такої позиції. Ганна Герман на фоні цих заяв ангел української культури, а Дмитро Табачник - високий проукраїнський інтелектуал. Це, звичайно сумний жарт.

Мені це дивно, бо на 1+1 працює багато моїх друзів, талановитих менеджерів, журналістів, патріотів. Як ви погоджуєтеся з цим? Як ви власними руками знищуєте Україну?

Ніхто не проти змін, навпаки. Але зміни можуть бути як крок вперед,до розвитку,або,як смертельний для країни стрибок і прірву радянського минулого.

Гуманітарна політика - одна з небагатьох галузей, де нам вдалося досягти революційного поступу. І та сфера, яка дає надію на відродження України.

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