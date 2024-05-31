Скандал з Укрінформом. Що викликає справжній шок

«Темники, «небажані спікери» та звільнення журналістів за їхній опір цензурі несумісні з Євроінтеграцією»

Скандал з Укрінформом виявив цілу низку критичних питань. Але справжній шок викликало те, що учасників бойових дій, тобто наших військових, які жертвують своїм життям і здоров’ям для захисту країни, влада впевнено вносить в графу «небажані спікери».

Складно підібрати слова, щоб описати цей сором. Ніхто, в тому числі ставленики владного офісу, не має права так ставитися до наших військових. Сподіваюся, представникам влади вистачить розуму публічно вибачитися за цю ганьбу.

Також сподіваюся, що влада усвідомлює: темники, «небажані спікери» та звільнення журналістів за їхній опір цензурі несумісні з Євроінтеграцією.

Нагадаю, однією з семи умов надання Україні статусу кандидата в члени ЄС було ухвалення Закону про медіа, який відповідав би європейським директивам. В статті 4 цього Закону прямо заборонено незаконне втручання в діяльність медіа з боку держорганів і попереднє погодження інформації з боку державних посадовців.

Іншими словами, збереження за Україною статусу кандидата в члени ЄС напряму пов’язане із здатністю влади забезпечити роботу вільних медіа. Хочеться сподіватися, що у владі добре усвідомлюють, що цей скандал можуть і будуть використовувати для блокування нашого вступу до ЄС, дискредитації України в очах європейців. Треба робити висновки, щоб виправити ситуацію.